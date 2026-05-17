Россия теряет позиции в Украине впервые с 2023 года, – The Economist

Мировые СМИ отмечают успехи ВСУ. Россияне же теряют не только людей, но и позиции.

Об этом 17 мая написал The Economist. В то же время медиа отметило: поскольку даже кратковременное перемирие не удалось сохранить, вряд ли война в Украине закончится в ближайшее время.

Правда ли, что Россия теряет позиции на войне в Украине?

Журналисты обратили внимание, что ход российско-украинской войны начинает меняться. Весеннее наступление России остановилось. Более того, впервые с октября 2023 года оккупанты имеют "небольшие, но устойчивые территориальные потери".

Контекст. Речь о том, что Силы обороны Украины отвоевывают нашу землю. А 2023 год, вероятно, означает конец украинского контрнаступления и переход стратегической инициативы к России. Добавим, что речь идет именно о территории Украины без учета Курской операции.

Наш мониторинг, использующий карты боевых действий от аналитического центра ISW, свидетельствует: в этом году российские войска захватили около 220 квадратных километров, или только 0,04 процента территории Украины. Однако в последнее время Украина начала отвоевывать утраченные позиции: 30-дневная скользящая средняя показывает, что ВСУ отбили около 189 квадратных километров. Возможно, Россия задерживается перед летним наступлением. Это также может стать поворотным моментом в войне,

Насколько быстро продвигаются россияне на фронте / Инфографика The Economist

Справка. Скользящее среднее, или скользящее среднее (moving average) - один из инструментов анализа случайных процессов и временных рядов, что заключается в вычислении среднего подмножества значений. Простыми словами, это среднее арифметических значений цен за определенный промежуток времени. "Скользящая" в названии термина означает, что для каждого нового временного интервала расчет обновляется. В соответствии с колебаниями корректируется среднее значение.

Кроме этого, издание мониторит потери россиян в войне. Для этого анализируют оценки потерь от разведывательных служб, представителей обороны и независимых исследователей. Военный трекер The Economist позволяет СМИ моделировать ежедневные показатели смертности на основе интенсивности боевых действий.

По нашим оценкам, по состоянию на 12 мая погибло от 280 тысяч до 518 тысяч российских солдат, а общее количество потерь (включая раненых) составило от 1,1 до 1,5 миллиона, что означает, что около 3 процента мужского населения России до войны призывного возраста было убито или ранено,

Потери россиян в войне против Украины / Инфографика The Economist

Другие СМИ тоже пишут о поражениях россиян

Похожий материал выпустили CNN 14 мая. В нем сказано, что серия российских успехов в Украине завершилась.

Офицер Кирилл Бондаренко из подразделения ударных БпЛА Lazar's Group Нацгвардии Украины заявил: бойцы ВСУ видят и чувствуют, как меняется настроение среди российских войск на передовой. Те истощены.

Украина наносит успешные удары средней дальности и отвоевывает территории в Запорожье. Поэтому CNN написали: "Украина, возможно, и не выиграет, но она проигрывает гораздо меньше, чем Россия".

Важно! 16 мая в разговоре с 24 Каналом представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал о ситуации в Запорожье. Там украинские подразделения перехватили инициативу возле Степногорска и восстановили контроль над позициями благодаря контратакам.

А Кристина Гарвард, заместитель руководителя группы по вопросам России в ISW, рассказала журналистам CNN, что переговорная стратегия Путина теперь трещит по швам. Диктатор строил ее на предположении, что военные победы России "неизбежны", а потому США должны отступить в сторону и не мешать "добивать" Украину. Теперь сама жизнь опровергла эти тезисы.

Что говорят эксперты о весеннем наступлении России?