Россия тестирует в Украине новый боеприпас УМПБ-5: что о нем известно

Российские войска уже около двух месяцев применяют по Украине новый тип управляемого боеприпаса УМПБ-5. Он обладает увеличенной дальностью поражения и более мощной боевой частью по сравнению с ранее использованным УМПБ Д-30.

Об этом сообщил начальник управления противодействия военным преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий Укринформу.

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Что известно о новом боеприпасе, который тестирует Россия?

По словам Борисенко, первыми случаями боевого применения УМПБ-5 стали удары по Сумской области. В Харькове этот тип боеприпаса был зафиксирован 24 и 25 июля.

Сейчас они его еще тестируют, и точные характеристики точно не известны. Знаем, что дальность пусков боеприпаса составляет около 100 километров. УМПБ Д-30 запускались с примерно 80 километров,

– отметил Борисенко.

Он добавил, что новый боеприпас имеет существенно большую взрывную мощность. В частности, масса боевой части УМПБ-5 может достигать 250 килограммов – в то время как в УМПБ Д-30 она составляет 100 килограммов. К тому же, корпус нового оружия изготовлен из другого, более прочного металла, что видно по характеру обломков, которые остаются после удара.