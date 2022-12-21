Россия усиливает военное присутствие в Арктике, – СМИ

Оккупанты продолжают терпеть сокрушительное поражение на поле боя в Украине. Несмотря на это Россия продолжает расширять свои военные базы в Арктическом регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию сообщил, что сейчас происходит "значительное наращивание российской армии на крайнем севере". Более того, это заставило альянс "удвоить свое присутствие" в ответ.

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Как Россия укрепляет позиции

По информации издания, высокопоставленный чиновник западной разведки сообщил, что Россия вывела почти три четверти своих сухопутных сил вблизи Арктики. Эти войска отправили для поддержки своего неудачного вторжения в Украину.

Спутниковые снимки от Maxar Technologies показывают ряд российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос, которые совершенствовались в течение последнего года. За этот период россияне работали в направлении укрепления и расширения территорий.

Снимки над военной базой России 31 октября 2021 года и 4 октября 2022 года.

Изображения демонстрируют продолжение работы на радиолокационных станциях в Оленегорске, на Кольском полуострове на северо-западе России и в Воркуте, к северу от Полярного круга.

Судя по снимкам, в Баренцевом море, вблизи Норвегии и Финляндии, проводят работы по завершению одной из пяти радарных систем Rezonans-N. Эта система может обнаруживать самолеты-невидимки и другие военные объекты.

Зачем Россия наращивает свои силы в Арктике

Россия годами укрепляла свою оборону на крайнем севере, восстанавливая серию старых советских баз с современным дизайном и оборудованием.

Арктический регион давно является ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны, поскольку в этом районе есть значительная часть современного ядерного оружия и подлодок.

Кроме того, Арктика жизненно важна для России еще и потому, что ее тающие льды открывают новые морские пути из юго-восточной Азии в Европу, формируя более короткий путь вдоль российского побережья.

Как НАТО пытается уравнять силы

В то же время, война в Украине усилила присутствие НАТО в регионе. В частности, в августе Норвегия обнародовала первые изображения американских бомбардировщиков B52, пролетающих над ее территорией в сопровождении норвежских самолетов F35 и двух шведских JAS Gripen.

Россия наращивает свои силы в Арктике / Фото Maxar Technologies

Усиление сигнализации со стороны НАТО включало в себя недавнее испытание новой системы вооружения Rapid Dragon Palletized Munition Deployment. Испытания предусматривали комплексный сброс силами специального назначения США обычного поддона с задней части грузового корабля C130.

Поддон содержит крылатую ракету, которая запускается, когда поддон падает на парашюте. Дисплей был разработан, чтобы показать, что Соединенные Штаты могут запускать эти мощные вооруженные системы с задней части обычного грузового самолета. Испытания проходили в Норвегии, недалеко от российской границы.

Страны-члены НАТО также все больше взволнованные возможным саботажем нефтегазовой инфраструктуры Норвегии. Сейчас российская энергетика подпадает под санкции. А согласно некоторым анализам, норвежский природный газ составляет более 20% поставок Европы.