Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю виданню повідомив, що зараз відбувається "значне нарощування російської армії на крайній півночі". Ба більше, це змусило альянс "подвоїти свою присутність" у відповідь.

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Як Росія зміцнює позиції

За інформацією видання, високопоставлений чиновник західної розвідки повідомив, що Росія вивела майже три чверті своїх сухопутних сил поблизу Арктики. Натомість ці війська відправили для підтримки свого невдалого вторгнення в Україну.

Супутникові знімки від Maxar Technologies, показують низку російських радіолокаційних баз і злітно-посадкових смуг, які вдосконалювалися протягом останнього року. За цей період росіяни працювали в напрямку зміцнення та розширення територій.

Знімки над військовою базою Росії 31 жовтня 2021-го року і 4 жовтня 2022-го року

Зображення демонструють продовження роботи на радіолокаційних станціях в Оленегорську, на Кольському півострові на північному заході Росії, і у Воркуті, на північ від Полярного кола.

Судячи зі знімків, в Баренцевому морі, поблизу Норвегії та Фінляндії проводять роботи по завершенню однієї з п'яти радарних систем Rezonans-N. Ця система може виявляти літаки-невидимки та інші військові об'єкти.

Для чого Росія нарощує свої сили в Арктиці

Росія роками зміцнювала свою оборону на крайній півночі, відновлюючи серію старих радянських баз із сучасним дизайном та обладнанням.

Арктичний регіон давно є ключовим для нафтогазового сектору Росії, а також для її ядерної оборони, оскільки в цьому районі є значна частина сучасної ядерної зброї та підводних човнів.

Крім того, Арктика життєво важлива для Росії ще й тому, що її льоди, які тануть дедалі швидше, відкривають нові морські шляхи з південно-східної Азії до Європи, формуючи набагато коротший шлях уздовж російського узбережжя.

Як НАТО намагається зрівняти сили

Водночас війна в Україні посилила присутність НАТО в регіоні. Зокрема, у серпні Норвегія оприлюднила перші зображення американських бомбардувальників B52, які пролітають над її територією в супроводі норвезьких літаків F35 і двох шведських JAS Gripen.

Росія нарощує свої сили в Арктиці / Фото Maxar Technologies

Посилення сигналізації з боку НАТО включало нещодавнє випробування нової системи озброєння Rapid Dragon Palletized Munition Deployment. Випробування передбачали комплексне скидання силами спеціального призначення США звичайного піддону з задньої частини вантажного корабля C130 .

Зауважте! Піддон містить крилату ракету, яка запускається, коли піддон падає на парашуті. Дисплей був розроблений, щоб показати, що Сполучені Штати можуть запускати ці потужні системи озброєнь із задньої частини звичайного вантажного літака. Випробування проходили в Норвегії, неподалік від російського кордону.

Країни-члени НАТО також дедалі більше стурбовані можливим саботажем нафтогазової інфраструктури Норвегії. Зараз російська енергетика підпадає під санкції. А згідно з деякими аналізами, норвезький природний газ становить понад 20% поставок Європи.