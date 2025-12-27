Россия выполнила свой мобилизационный план на 103% в 2025 году, – Буданов
- Россия перевыполнила мобилизационный план на 2025 год, мобилизовав 403 тысячи человек.
- На следующий год планируют мобилизовать 409 тысяч человек.
Кирилл Буданов заявил, что Россия перевыполнила свой мобилизационный план на 2025 год. Враг мобилизовал 403 тысячи человек.
Москве удалось выполнить годовой план 2 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника ГУР Кирилла Буданова Общественному.
Смотрите также Одна из целей на 2026 год: Буданов раскрыл, о каком регионе мечтают россияне
Сколько людей мобилизовали в России?
По словам Буданова, в этом году в России смогли мобилизовать 403 тысячи человек. Это был годовой план, которого удалось достичь еще 2 декабря.
В следующем году Москва планирует мобилизовать 409 тысяч человек. Буданов отметил, что ранее россиянам всегда удавалось достигать желаемых результатов, следовательно и этот показатель может не стать исключением.
Буданов назвал наиболее благоприятный месяц для достижения мирного соглашения
Кирилл Буданов объяснил, что февраль – это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы "чего-то достичь". По его словам, это связано с военной активностью, отопительным сезоном и другими факторами.
Он отметил, что сейчас главным камнем преткновения в мирном процессе являются территориальные вопросы.