Россия выполнила свой мобилизационный план на 103% в 2025 году, – Буданов

Кирилл Буданов заявил, что Россия перевыполнила свой мобилизационный план на 2025 год. Враг мобилизовал 403 тысячи человек.

Москве удалось выполнить годовой план 2 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника ГУР Кирилла Буданова Общественному.

Смотрите также Одна из целей на 2026 год: Буданов раскрыл, о каком регионе мечтают россияне

Сколько людей мобилизовали в России?

По словам Буданова, в этом году в России смогли мобилизовать 403 тысячи человек. Это был годовой план, которого удалось достичь еще 2 декабря.

В следующем году Москва планирует мобилизовать 409 тысяч человек. Буданов отметил, что ранее россиянам всегда удавалось достигать желаемых результатов, следовательно и этот показатель может не стать исключением.

Буданов назвал наиболее благоприятный месяц для достижения мирного соглашения