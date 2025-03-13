Ситуация на фронте для России печальная всюду, кроме Курской области, – Forbes

Российским войскам удалось получить преимущество в Курской области. Однако это не является признаком общей слабости украинского фронта, ведь на других направлениях ситуация для россиян не радужная.

На остальных направлениях украинцы даже осуществляют контратаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитика Дэвида Акса для Forbes.

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Какова общая ситуация на украинском фронте

В других местах (кроме Курской области, – 24 Канал) российские наступательные операции застопорились или сдвинулись назад перед лицом решительных украинских контратак,

– пишет Дэвид Акс.

Акс приводит пример масштабного наступления России на позиции украинских 30-й и 54-й механизированных бригад, а также 81-й аэромобильной бригады к востоку от Северска.

"С помощью мин, беспилотников и артиллерии украинцы быстро расправились с длинной штурмовой колонной. В тот день с российских позиций ушла по меньшей мере 41 машина, а вернулось всего 18, многие из них были повреждены. По данным Луганской оперативно-тактической группы, которая контролирует украинские бригады в этом районе, 159 россиян были убиты или ранены", – пишет аналитик.

Он отмечает, что подобные массовые потери российских штурмовых групп стали типичными для боев на востоке Украины. По словам Акса, украинские силы активно контратакуют на всех трех основных направлениях, возвращая территории, которые стоили России десятков тысяч солдат и тысяч единиц техники.

Акс считает, что успех России в Курской области в значительной степени обусловлен привлечением туда ее лучших подразделений, в частности элитной группы беспилотников Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон". Это, в свою очередь, ослабило российские силы на юге, что дало украинским войскам возможность вернуть некоторые утраченные позиции.

Однако эксперт предостерегает, что ситуация на востоке Украины остается нестабильной. Если "Рубикон" после успеха в Курской области будет переброшен на другие направления, Россия может попытаться восстановить свою инициативу. Впрочем, по мнению Акса, для этого ей понадобится значительно больше, чем одна элитная группа беспилотников.

Напомним, операция ВСУ в Курской области продолжается с ежедневными боестолкновениями. Россия пытается вытеснить украинскую армию, но прорывов границы не фиксируется.