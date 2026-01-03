Оккупанты продвинулись в Мирнограде и Покровске: обновление карты DeepState

Российские захватчики не прекращают попыток захватить как можно больше украинской территории. К сожалению, враг продвинулся в трех населенных пунктах Донецкой области, в частности в Мирнограде и Покровске.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Битва за Купянск и Покровск, потеря Северска и Курахово: как изменилась линия фронта в 2025 и каким будет 2026 на поле боя

Как изменилась линия фронта?

В субботу, 3 января, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты продвинулись в Мирнограде, Покровске и Светлом в Донецкой области.

Враг продвинулся в Мирнограде и Светлом: смотрите на карте DeepState

Аналитики уточнили линию соприкосновения в Покровске: смотрите на карте DeepState

К слову, начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что российские войска возле Покровска продолжают использовать тактику инфильтрации малыми пехотными группами, несмотря на большие потери.

В последнее время существенно увеличилось количество техники, которую оккупанты применяют. Говорится о бронетехнике, танки, автомобили, багги, мотоциклы, квадроциклы. Это позволяет россиянам быстрее передвигаться по замерзшему грунту.

Последние новости о ситуации на фронте