Россияне все чаще пытаются прорваться через границу на квадроциклах, – ГПСУ

Российские диверсионные группы все чаще пытаются прорываться через государственную границу Украины, на квадроциклах. Благодаря скорости россияне пытаются проникнуть глубже на территорию Украины.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Медиацентр Украины.

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Россияне пытаются прорывать границу на Сумщине

Самая горячая ситуация на границах сейчас наблюдается в Сумской области – в частности вблизи населенных пунктов Басовка и Журавка. Там противник активизировал тактику малых штурмовых групп, которые пытаются пересечь границу и закрепиться на украинской территории с последующей целью расширения боевых действий.

"Часто такие группы залетают даже на квадроциклах, используя преимущества скорости, чтобы максимально глубоко, насколько им удастся, заехать на территорию Украины и уже там ждать подкрепления подобных групп опять же для расширения зоны активных боев", – рассказал Демченко.

Он добавил, что российские силы пытаются продвигаться и за пределами основных направлений, расширяя зону активности левее Журавки. Однако украинские защитники демонстрируют стойкость и героизм и не позволяют противнику достигать целей.