Переход на военные рельсы вылез боком Путину: в ГУР говорят об усталости россиян от войны

Главное управление разведки Украины сообщило, что россияне уже устали от войны. Они якобы потеряли интерес к "сво" и боятся "затягивать пояса".

ГУР говорит, что вооруженная агрессия России против Украины стала фактором раздражения в различных российских регионах. Там уже нет того восторга, который был в начале войны.

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В России рекордно вырастут налоги

Пропагандистские новости о боевых действиях, как говорят в ГУР, все чаще вызывают у населения России усталость и недовольство.

"Одной из причин таких изменений является несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением: уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий исчерпываются, о чем, в частности, свидетельствует активная подготовка Москвы к рекордному в своей истории повышению налогов", – пишут в украинской разведке.

Т️ак, Кремль планирует увеличить поборы в бюджет для россиян, которые за месяц зарабатывают более 2 200 долларов. Ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%.

По оценкам российского режима, так называемая налоговая реформа позволит собрать около 200 миллиардов долларов в период с 2025 по 2031 год,

– говорит ГУР.

Россия начала политику "поддержки" искалеченных оккупантов

Изменение общественных настроений заставляет власти страны-агрессора готовить население к "затягиванию поясов" и всячески реагировать. Так, путинские приспешники по регионам пытаются смещать фокус внимания "с раздражающей военной тематики на "бурное" решение социально-бытовых проблем".

"Служители Путина из Москвы, в частности партийцы, посланы "в народ" для организации различных мероприятий поддержки участников войны против Украины и членов их семей, участия в приемах граждан, разработках и обсуждениях демонстративных социальных законопроектов: о поддержке волонтерства, повышении зарплат, защиты ветеранов", – рассказывают в ГУР.

В частности, российские власти начали "поддержку" инвалидов, количество которых, к слову, растет из-за войны против Украины. В России для покалеченных оккупантов планируют развивать внутренний туризм, например, увеличить минимальное количество мест для инвалидов на парковках до 15%. Также им выдают "верещагинские карты" – ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, за которые в течение года можно купить билеты в учреждения культуры.

В целом активизация "социальной" деятельности государства-агрессора свидетельствует о попытке канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов на России,

– заключают в ГУР.