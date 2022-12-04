"Как я могла выносить такое г*вно": россиянка отошлет в армию сына, который против войны
Источник:OSINT Пчелы
Похоже, что российская пропаганда "промывает мозги" не всем россиянам. В частности, жительница города Златоуст Челябинской области недовольна своим сыном из-за того, что он против войны в Украине.
Россиянка Екатерина Качева опубликовала в соцсети пост, где она оскорбляет своего 16-летнего сына. Женщина говорит, что парень ненавидит оккупантов и занимает антироссийскую позицию.
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Россиянка хочет отправить сына в армию
В своем посту Качева уверяет, что ее сыну безразлично на семью. Более того, россиянка отмечает, что парень не уважает своего двоюродного брата, который сейчас воюет против Украины.
Как я могла выносить такое г*вно. Ведь рос хороший пацан,
– пишет женщина.
Она заверила своих подписчиков, что поспособствует тому, чтобы сына забрали в российскую армию. По ее словам, там ему точно "вставят мозги на место".
Россиянка хочет отослать сына в армию / Фото OSINT Пчелы
Качева рассказала, что не может больше терпеть своего сына и каждый день плачет, потому что он не поддерживает Путина.
Какие проблемы ждут россиян в Украине
- Россияне начали не на шутку паниковать. Все больше жителей страны-агрессорки выступают за переговоры с Украиной. К этому склоняются уже 55% жителей России. Между тем, 25% продолжают поддерживать войну.
- Российские оккупанты не имеют достаточного обеспечения. В частности, у них есть проблемы с зимней формой и снаряжением.
- Российское войско продолжает сталкиваться с серьезными проблемами на фронте. Оно не только страдает от плохого обеспечения, среди оккупантов ширится дезертирство.
- Россия бросает мобилизованных для захвата Белогоровки, а также на направление Сватово – Кременная. Кроме того, российские командиры гнушаются жизнями своих солдат под Бахмутом, который России никак не удается захватить.