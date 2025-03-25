На Сумщине расширяется "серая" зона, –данные Deep State
- На Сумщине часть территорий возле Веселовки, Владимировки и Журавки оказались в "серой" зоне из-за активных боев.
- Российские войска пытаются прорвать украинскую границу, а Силы Обороны действуют, чтобы не дать инициативе перейти на сторону противника.
На Сумщине ситуация все еще остается напряженной. В частности часть территорий вблизи Веселовки, Владимировки и Журавки оказались в "серой" зоне.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Какова ситуация в приграничной зоне Сумской области
Соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула в комментарии Общественному отметил, что российские войска продолжают пытаться прорвать украинскую границу на Сумщине. В районах так называемой "серой" зоны продолжаются активные бои.
На Сумщине растет количество "серых" зон: смотрите на карте
В частности, враг пытается пробиться возле населенных пунктов Басовка и Владимировка, чтобы создать там санитарную зону.
Силы Обороны действуют, чтобы не дать инициативе перейти на сторону противника. У российской армии сейчас значительно больше группировки войск, поэтому сдержать их является задачей со звездочкой,
– говорится в сообщении Deep State.
Напомним, что по словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, россияне пытаются прорваться в районах Новенького и Журавки, однако подразделения Сил обороны оперативно останавливают вражеские атаки. Он добавил, что для пересечения границы противник использует малые штурмовые группы.