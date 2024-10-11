Наступление России ослабевает, не достигнув главной цели, – The Economist

Несмотря на продолжение Курской операции, Россия снова начала наступать на фронте в Украине. ВСУ уже вынуждены были выйти из Угледара.

Также продолжается борьба на Торецком направлении. Впрочем, как пишет The Economist со ссылкой на украинские источники, пока значительного продвижения там не зафиксировано.

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Россия не получила значительных достижений во время своего наступления

Несмотря на свои наступательные действия Россия до сих пор не смогла взять такие важные города, как Часов Яр и Покровск. Последний, к слову, является ключевым логистическим узлом для ВСУ.

В августе 2024 года часто шла речь о скором падении Покровска, но, к счастью, на последние недели российское наступление, и враг там не имеет значительных территориальных достижений.

"Нико Ланге, бывший начальник штаба в министерстве обороны Германии, который имеет тесные связи с украинцами, говорит, что хотя российские войска сейчас находятся в радиусе артиллерии города, им не хватает сил, чтобы осуществить согласованную атаку. В то время как взятие Покровска дало бы России стартовую площадку для атак вглубь центральной Украины и ухудшило бы материально-техническое положение Украины на юге Донбасса, господин Ланге считает, что операция, даже если она будет успешной, продлится много месяцев и нанесет россиянам чрезвычайно большие потери", – пишет издание.

Россия понесет большие потери во время своего наступления

Как пишет издание, Украина продолжает придерживаться стратегии постепенной сдачи территорий, но в то же время наносит россиянам максимальные потери: враг теряет по тысяче солдат в день, а запасы советской техники могут закончиться уже в 2025 году.

Казалось бы, неисчерпаемые запасы преимущественно советской бронетехники и танков, которые она смогла использовать, могут закончиться до следующего года. Институт изучения войны в Вашингтоне подсчитывает, что только в районе Покровска за последний год Россия потеряла не менее пяти дивизий танков и бронетехники. Без достаточной брони российские солдаты становятся легкой добычей для украинских дронов, которые становятся все более мощными,

– передает издание.

Также россияне теряют собственную артиллерию и становятся зависимыми от ненадежных боеприпасов из КНДР. В начале 2024 года соотношение артобстрелов было 10:1 в пользу России, то сейчас – до 2,5:1. Такая тенденция стала возможной благодаря поставкам снарядов от союзников и собственному производству Украины. Не менее важную роль здесь сыграли удары по российским складам боеприпасов.

Правда, помощь от США, присланная Украине в 2024 году, резко сократилась по сравнению с объемом, присланным в 2023 году.

"Несмотря на нынешнее уныние относительно перспектив Украины, Россия далека от достижения своей главной цели – установления контроля над Донецкой и Луганской областями до конца этого года. И несмотря на то, что Россия поставила цель выбить украинские силы из Курской области до начала этого месяца, теперь выглядит так, будто это займет гораздо больше времени и требует значительно больших сил", – добавляют журналисты.