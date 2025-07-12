"Время для достижения длительного мира": Сибига назвал три элемента для завершения войны в Украине
- Министр иностранных дел Андрей Сибига определил три ключевых условия для завершения войны в Украине.
- Сибига подчеркнул важность дипломатического решения конфликта для установления устойчивого мира.
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал три ключевых условия, которые могут привести к завершению войны в Украине. Он подчеркнул, что время искать дипломатическое решение конфликта.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.
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Что нужно для завершения войны в Украине?
Сибига отметил, что безопасность Украины тесно связана с трансатлантической безопасностью.
Сейчас главная задача – найти дипломатическое решение для установления устойчивого мира.
Сибига очертил три основных элемента, необходимые для завершения войны:
- активная роль и лидерство США;
- усиление давления на Россию через санкции и изоляцию;
- укрепление оборонных возможностей Украины.
"Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", – отметил он.
Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал к усилению санкций против России из-за нежелания Владимира Путина вести серьезные мирные переговоры с Украиной. Он считает, что Соединенные Штаты должны послать четкий сигнал главе Кремля о необходимости обсуждения прекращения огня.