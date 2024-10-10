Бои на Купянском и огромные потери России на Покровском направлении: обзор ситуации на фронте

По состоянию на вечер четверга, 10 октября, на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений. Горячее всего сейчас на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.

В четверг россияне атаковали Украину 15 ракетами, 75 КАБами, 635 дронами-камиказде, а также совершили более 3400 обстрелов позиций ВСУ и ближних населенных пунктов. Такую оперативную информацию по состоянию на 22:00 10 октября опубликовал Генштаб.

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Какая ситуация на Харьковщине

По данным Генштаба, 10 октября на Харьковском направлении Россия атаковала 4 раза вблизи Волчанска и Тихого.

"По имеющейся информации, сегодня потери противника на направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, три уничтоженных артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, вертолет Ми-8, 14 БпЛА и четыре автомобиля. Также украинские воины повредили три артсистемы, четыре автомобиля и две единицы специальной техники", – отчитались в Генштабе.

Сложной является ситуация на Купянском направлении. Там за сутки зафиксировано 12 попыток россиян продвинуться к украинским позициям вблизи Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

Семь атак противника отражено Силами обороны. Бои продолжаются в пяти локациях,

– говорят военные.

На Купянском направлении продолжаются бои: смотрите на карте

Еще сложнее обстановка на Лиманском направлении. Там российская армия 30 раз атаковала неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Сейчас еще продолжается 4 боестолкновения. К счастью, остальные атаки украинские защитники остановили.

Какова ситуация в Донецкой области

"На Северском направлении враг четыре раза в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского", – говорят в Генштабе.

Относительно Краматорского направления, то там было 7 боевых столкновений. Остановлено уже 6 атак вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочок. Сейчас продолжается бой у Часового Яра.

7 раз россияне атаковали и на Торецком направлении. Произошло это вблизи Торецка и Щербиновки. ВСУ отбили уже 4 атаки, еще 3 – продолжаются до сих пор.

3 боестолкновения продолжаются на Торецком направлении: смотрите на карте

Непростой была ситуация на Покровском направлении – там было 18 атак, 17 из которых отбито вблизи населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново. Сейчас продолжается еще 1 атака.

"По предварительной информации, сегодня (10 октября – 24 Канал) наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 103 из них – безвозвратно. Уничтожено 12 артсистем, две единицы РСЗО "Град", четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей, также повреждены РСЗО, шесть ББМ и пять единиц автомобильной техники оккупантов", – отчитались в Генштабе.

Также 15 атак было на Кураховском направлении. Наиболее активными россияне были у Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. Там ВСУ отбили 13 атак. Продолжается еще 2 боестолкновения.

На Времовском направлении Силы обороны отбили 9 российских атак. Там враг пытается продвигаться к Богоявленке.

Какова ситуация на Юге

Были также 2 атаки на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки и Роботино, но россияне получили там достойный отпор.

Также неудачные попытки у оккупантов были на Приднепровском направлении.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачные попытки штурмов осуществлены агрессором в течение дня,

– рассказали в Генштабе.

4 раза россияне пытались атаковать Приднепровское направление: смотрите на карте