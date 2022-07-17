На Южнобужском направлении враг проводит разведку: есть угроза атак на критическую инфраструктуру
Источник:Генштаб ВСУ
российские военные совершают систематические обстрелы на Южнобужском направлении. Таким образом оккупанты пытаются нарушить логистическое обеспечение украинских войск.
Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру
Соответствующие данные в вечерней сводке 17 июля опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ. Сообщается, что враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах сразу нескольких населённых пунктов.
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Речь идет о Белой Кринице, Березнеговатом, Терновке, Веселом Куте, Благодатном, Квитневом, Лоцкино, Новогригорьевке, Мирном, Прибужском, Лупарево, Баштанке и других.
В Генштабе ВСУ отметили, что враг в очередной раз нанес ракетные удары по Николаеву.
российские военные с помощью беспилотников продолжают проводить воздушную разведку. Как говорится в сообщении, на Южнобужском направлении высока угроза дальнейших ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
В то же время, украинские военные продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях.
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Какая ситуация на Юге
- Глава минобороны России сергей шойгу недавно поручил усилить действия российских военных. Он поручил нарастить действия группировок "по всем операционным направлениям".
- В Главном управлении разведки Минобороны прокомментировал приказ шойгу. Сообщается, что россия готовит новый этап наступательных действий в войне против Украины.
- Оккупанты продолжают наносить систематические удары по Николаеву и Николаевской области. В ночь на 17 июля враг еще раз нанес удар по Николаеву ракетами С-300. В городе раздалось по меньшей мере 10 взрывов.
- Ночью и утром 15 июля российские войска ударили по Николаеву из "Смерчей", попав в два крупнейших университета города. После этого вражеский беспилотник проводил разведку, но был сбит украинскими силами.
- В ОК "Юг" констатировали, что ситуация на Южнобужском направлении – напряженная и динамичная. Однако ее полностью контролируют силы обороны. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что россияне обстрелами Николаева пытаются запугать людей.
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