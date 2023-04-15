Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку: карта боевых действий за 15 апреля

Российские оккупанты продолжают наступать на Донбассе. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку, куда оккупанты бросают львиную часть своих сил.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 56 атак врага.

В Беларуси проверяют боевую готовность войск

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружили.

На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения российских вооруженных сил. Продолжается комплексная проверка боевой готовности армии Белоруссии. Кроме того, враг находится в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфин Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине.

Что происходит на фронте: карта боевых действий

Самая тяжелая ситуация у Бахмута и Марьинки

Враг наступает на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

Также за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. Россияне обстреляли Победу и Новомихайловку.

Ситуация возле Бахмута: карта

Ситуация в других направлениях

На Купянском направлении пи обстрел попали Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Шахтерском направлении оккупанты не наступали, но обстреляли населенные пункты Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. За прошедшие сутки они обстреляли более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.