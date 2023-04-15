Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби українські захисники відбили 56 атак ворога.

У Білорусі перевіряють бойову готовність військ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявили.

На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи російських збройних сил. Триває комплексна перевірка бойової готовності армії Білорусі. Крім того, ворог є у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині.

Що відбувається на фронті: карта бойових дій

Найважча ситуація біля Бахмута й Мар'їнки

Ворог наступає на Бахмутському напрямку. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Також за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка. Росіяни обстріляли Побєду і Новомихайлівку.

Ситуація біля Бахмута: карта

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку пі обстріл потрапили Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Шахтарському напрямку окупанти не наступали, але обстріляли населені пункти Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

На Лиманському напрямку росіяни без успіху намагались наступати поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва і Спірне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються. Протягом минулої доби вони обстріляли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.