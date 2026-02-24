Появился неожиданный фактор, –Кур предположил, сколько еще продлится война в Украине

Сегодня, 24 февраля, 4 годовщина полномасштабного вторжения. В течение этого времени Украина доказала свою стойкость и мужество в борьбе с российским агрессором. Вероятно, что наша страна будет находиться в состоянии войны еще несколько лет.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур, отметив, что об этом свидетельствует геополитическая ситуация. Говорится именно о политике основного союзника Украины – США.

Сколько еще продлится война в Украине?

Руководитель Управления криминальной разведки отметил, что после начала полномасштабного вторжения он и еще большое количество экспертов анализировали ход войны и мирных усилий, пытаясь прогнозировать дальнейшие события. Однако с уверенностью они могли говорить об этом только до 2025 года.

Ведь потом появился неожиданный фактор – Трамп. Сейчас говорить что-то и прогнозировать фактически невозможно. Трамп уже достаточно стар, он не знает, что будет завтра. Сегодня он говорит одно, завтра – совсем другое,

– подчеркнул он.

Кур отчеркнул, что Украина стойко прошла первые 3 года полномасштабной агрессии и дала сильное сопротивление врагу. Наша страна перевернула историю "великой" империи под названием Россия.

После прихода на должность президент Трамп же предоставил "предпочтение" не украинцам, а России. Несмотря на это давление со стороны Соединенных Штатов, Украина смогла выстоять еще один год.

Предвижу, что осталось 3 года, стоит только перетерпеть Трампа (президент США избирается на срок 4 года, каденция Трампа продлится до 2029 года, – 24 Канал),

– подытожил он.

Интересно! В то же время подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец считает, что война продлится еще минимум 2 года. По его мнению, все зависит от ситуации на фронте и в экономике врага.

Завершение войны: что известно?