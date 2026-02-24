Таку думку 24 Каналу висловив керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур, зауваживши, що про це свідчить геополітична ситуація. Мовиться саме про політику основного союзника України – США.

Дивіться також Допомоги партнерів було недостатньо: яких вражаючих змін за 4 роки набув український ВПК

Скільки ще триватиме війна в Україні?

Керівник Управління кримінальної розвідки зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення він та ще велика кількість експертів аналізували хід війни та мирних зусиль, намагаючись прогнозувати подальші події. Однак з впевненістю вони могли говорити про це лише до 2025 року.

Адже потім з'явився несподіваний фактор – Трамп. Зараз говорити щось і прогнозувати фактично неможливо. Трамп вже досить старий, він не знає, що буде завтра. Сьогодні він говорить одне, завтра – зовсім інше,

– наголосив він.

Кур відкреслив, що Україна стійко пройшла перші 3 роки повномасштабної агресії і дала сильний опір ворогу. Наша країна перевернула історію "великої" імперії під назвою Росія.

Після приходу на посаду президент Трамп ж надав "перевагу" не українцям, а Росії. Попри цей тиск з боку Сполучених Штатів, Україна змогла вистояти ще один рік.

Передбачаю, що залишилось 3 роки, варто лише перетерпіти Трампа (президент США обирається на термін 4 роки, каденція Трампа триватиме до 2029 року, – 24 Канал),

– підсумував він.

Цікаво! Водночас підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець вважає, що війна триватиме ще мінімум 2 роки. На його думку, все залежить від ситуації на фронті та в економіці ворога.

Завершення війни: що відомо?