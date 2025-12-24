Войну с Украиной поддерживает рекордно малое количество россиян, – опрос

По последним опросам, лишь четверть россиян поддерживают продолжение войны в Украине. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения.

Две трети опрошенных россиян выступают за начало мирных переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос российского "Левада-Центра".

Сколько процентов россиян поддерживает войну с Украиной?

Опрос российского "Левада-Центра", который охватил 1618 респондентов в 50 регионах России и проводился с 11 по 19 декабря.

Социологи отмечают, что доля сторонников мирного урегулирования выросла до 66%. В то же время тех, кто поддерживает продолжение боевых действий, осталось лишь 25% – минимальное значение за весь период наблюдений.

Среди сторонников войны преобладают те, кто доверяет российскому телевидению и одобряет действия Владимира Путина. Зато за мирные переговоры больше голосуют женщины (71%), респонденты до 40 лет (74%), люди со средним образованием и ниже (72%), жители сел (72%), те, кто считает, что страна движется неправильным путем (80%), не одобряют действия Путина (80%) или доверяют социальным сетям как источнику информации (75%).

Стоит отметить, что 73% россиян поддерживает конкретно действия российской армии в Украине. Только 18% считают их неправильными.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что вокруг Путина сейчас остается узкое ядро радикально настроенных лиц, которые настаивают на продолжении войны.

Фактически вокруг Путина осталось ядро нацистов, которые хотят дальше воевать, часть из которых или сами зарабатывают, или имеют близких, обогащающихся на войне,

– написал он.

Украинцы не верят в скорое завершение войны