У меня всю жизнь было предчувствие, что когда-то будет война, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что имел предчувствие, что когда-то в Украине будет война. Такая мысль его преследовала всю профессиональную жизнь военного.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского для "Радио Байрактар".

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Сырский не предвидел, что война будет с Россией

"Знаете, если быть откровенным, то у меня было такое ощущение всю жизнь, что когда-то будет война", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что не может быть так, что офицер за всю жизнь не примет участие в боевых действиях.

Я почему-то чувствовал, что это когда-то произойдет, но, ну конечно, я никогда не думал и не предполагал, что это может быть война с нашим соседями,

– сказал Сырский.

К слову, главнокомандующий считает, что бои за Дебальцево и Лисичанск – самые тяжелые дни в ходе российско-украинской войны. А самыми тяжелыми в обороне Киева, по его мнению, стали боевые столкновения за село Мощун.