Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил все командные пункты ВСУ и Нацгвардии, которые ведут оборону на Покровском направлении. Он объяснил, к какой тактике враг там прибегает.

Сырский констатировал, что ситуация самая тяжелая на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в Telegram.

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Какую тактику используют россияне на Покровском направлении?

Сирский посетил все командные пункты частей Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, которые ведут оборону на Покровском направлении. Встретился с командующим Сил беспилотных систем, командирами корпусов и бригад.

Он отметил, что самая сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

Враг наращивает усилия для захвата наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях. При этом россияне прибегают к тактике "тотального просачивания" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу,

– рассказал главком.

Для противодействия вражеским диверсантам применяются противодиверсионные резервы. Они ищут и уничтожают вражеские ДРГ.

"Обсудил с командирами на местах вопрос усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидронових тоннелей. Такая работа ведется, однако должна быть активнее, шире и комплексной", – добавил Сырский.

Он отметил, что отдал все необходимые распоряжения для решения неотложных оборонных задач и проблемных вопросов. Сырский поблагодарил всех защитников Донецкой области.