Перед глазами вижу солдата, – Сырский о балансе между сохранением территорий и людей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как он находит баланс между сохранением жизни людей и территорий. По его словам, прежде всего он пытается визуализировать ситуацию от лица солдата на фронте.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в интервью для "Бомбардир".

Смотрите также Цифра огромная: Сырский назвал безвозвратные потери России за 3 года войны в Украине

Как Сырский балансирует между сохранением жизни людей и территорий

Сырский отметил, что во время принятия решений у него "перед глазами стоит солдат".

Я вижу ту картинку, в каких условиях он ведет боевые действия и как ему трудно. Возможно ему помочь, или нет. То есть когда есть условия и мы можем удержать населенный пункт, или позицию, то мы его конечно держим,

– объяснил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что как только становится понятно, что содержание населенного пункта – "бесперспективно" и его не удастся удержать, тогда принимается решение спасти людей.

Напомним, что в начале февраля Сырский назвал 8 приоритетов ВСУ. Главнокомандующий рассказал, что сейчас в Вооруженных Силах внедряется комплексная программа "Сохранение жизни военнослужащих".