Война вступила в новую стадию, Сырский очертил главные вызовы для Украины

Война вступила в новую стадию. Чтобы победить, Украине нужно наращивать темп разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войска и использования на поле боя.

Об этом в своем фейсбуке написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что сказал Сырский об изменениях в войне?

Александр Сирский отметил, что на совещании по вопросам развития беспилотных систем разведка доложила, что в этом году россияне ускоряют создание подразделений БПЛА. Таким образом оккупанты хотят повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.

До 1 апреля в России запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Всего, в феврале нашими беспилотниками было поражено более 105,2 тысячи целей противника. Из них четверть – на счету группировки Сил беспилотных систем ВСУ,

– сказал генерал.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Силы обороны и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.

"Развиваем собственное направление FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Нашими беспилотниками за месяц поражено около 4,2 тыс. позиций пилотов противника", – пояснил Сырский.

Какие еще инновации внедряют в ВСУ для противодействия врагу?

Кроме того, Александр Сырский отметил, что для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях Вооруженных Сил создают взводы перехватчиков БПЛА.

Их задача – уничтожение FPV-дронов, квадрокоптеров, ударных беспилотников противника, улучшение логистики для наших войск. Применяются антидронные ружья, средства РЭБ, ситкометы и т.д,

– написал генерал.

Отдельно главнокомандующий ВСУ отметил важность развития направления наземных роботизированных комплексов. Так, за прошлый месяц эти комплексы выполнили более 2,3 тысячи задач – преимущественно логистических, но есть также инженерные и боевые.

"Кроме того, во время совещания заслушал доклады по вопросам развития РЭБ, подготовки пилотов БПАК и дронов-перехватчиков. Поставил новые задачи по развитию структур беспилотных систем. Отдал распоряжение по решению проблемных вопросов и обеспечения подразделений и учебных центров", – отметил Сырский.

Он также подчеркнул, что полезно было услышать живые, содержательные доклады представителей боевых подразделений, которые делились опытом применения и развития колесных НРК и ударных БПЛА самолетного типа, "крыльев-камикадзе" и тому подобное.

Спасибо воинам за результативность, самоотверженность, креативный подход к работе. Все, что облегчает жизнь пехотинца, нужно внедрять в войска, и в этом контексте наращивание беспилотных систем – наша задача номер один,

– резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Как ВСУ сейчас работают на фронте?