Война вступила в новую стадию, Сырский очертил главные вызовы для Украины
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил важность развития беспилотных систем для преимущества на поле боя.
- В Украине создают взводы перехватчиков БПЛА для противодействия вражеским дронам, а также развивают наземные роботизированные комплексы для выполнения логистических и боевых задач.
Война вступила в новую стадию. Чтобы победить, Украине нужно наращивать темп разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войска и использования на поле боя.
Об этом в своем фейсбуке написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Что сказал Сырский об изменениях в войне?
Александр Сирский отметил, что на совещании по вопросам развития беспилотных систем разведка доложила, что в этом году россияне ускоряют создание подразделений БПЛА. Таким образом оккупанты хотят повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.
До 1 апреля в России запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Всего, в феврале нашими беспилотниками было поражено более 105,2 тысячи целей противника. Из них четверть – на счету группировки Сил беспилотных систем ВСУ,
– сказал генерал.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что Силы обороны и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.
"Развиваем собственное направление FPV-дронов на оптоволоконном управлении. Нашими беспилотниками за месяц поражено около 4,2 тыс. позиций пилотов противника", – пояснил Сырский.
Какие еще инновации внедряют в ВСУ для противодействия врагу?
Кроме того, Александр Сырский отметил, что для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях Вооруженных Сил создают взводы перехватчиков БПЛА.
Их задача – уничтожение FPV-дронов, квадрокоптеров, ударных беспилотников противника, улучшение логистики для наших войск. Применяются антидронные ружья, средства РЭБ, ситкометы и т.д,
– написал генерал.
Отдельно главнокомандующий ВСУ отметил важность развития направления наземных роботизированных комплексов. Так, за прошлый месяц эти комплексы выполнили более 2,3 тысячи задач – преимущественно логистических, но есть также инженерные и боевые.
"Кроме того, во время совещания заслушал доклады по вопросам развития РЭБ, подготовки пилотов БПАК и дронов-перехватчиков. Поставил новые задачи по развитию структур беспилотных систем. Отдал распоряжение по решению проблемных вопросов и обеспечения подразделений и учебных центров", – отметил Сырский.
Он также подчеркнул, что полезно было услышать живые, содержательные доклады представителей боевых подразделений, которые делились опытом применения и развития колесных НРК и ударных БПЛА самолетного типа, "крыльев-камикадзе" и тому подобное.
Спасибо воинам за результативность, самоотверженность, креативный подход к работе. Все, что облегчает жизнь пехотинца, нужно внедрять в войска, и в этом контексте наращивание беспилотных систем – наша задача номер один,
– резюмировал главнокомандующий ВСУ.
Как ВСУ сейчас работают на фронте?
Соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что Силы обороны зачистили около 80 квадратных километров территории на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время, по данным эксперта, в течение последних дней врагу удалось нарастить количество штурмовых действий на Гуляйпольском направлении.
Подразделения ДШВ Украины уничтожили 10 оккупантов и несколько единиц вражеской техники на Александровском направлении. Также под удар попали три квадроцикла, которые враг использовал для маневров и подвоза личного состава.
Интересно, что комбат батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил "Депутат" Трач в интервью 24 Каналу объяснил, что контратаки ВСУ на Днепропетровщине заставили российские силы корректировать свои действия. Однако непосредственно на ситуацию на севере Донецкой области они не влияют.