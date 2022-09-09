В россии осталось менее 200 "Искандеров", поэтому в ход пошли устаревшие С-300

Военные мощности россии уменьшаются с каждым днем. У врага все меньше ракет и личного состава.

Такие данные подтверждает и наша разведка. По ее данным, в россии осталось менее 200 "Искандеров".

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Чем заменяют нехватку ракет

Те остатки, которые есть, россияне сильно берегут. В то же время выпускают по Украине старые ракеты С-300, которые нужно утилизировать.

"Искандер" сейчас применяется очень редко. В последний раз, буквально в августе, когда они применили по району Киева, с территории беларуси. Количество ракет зависит от того, что сейчас применяет россия,

– сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Разведчики подсчитали, что С-300 – ракеты, которые находятся на хранении уже более 30 лет. Но большинство из них даже 35 – 40 лет. Это, по сути, ракета, которую необходимо выводить из боевого состава, таких около 7 тысяч.

Ракеты "утилизируют" по Украине

По словам разведчика, россии очень просто производить "утилизацию" старых ракет. Вместо того чтобы тратить средства на это, они просто выпускают их по нашей территории. Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года.

Системы "Калибр", по подсчетам, оккупанты могли производить в год 150 - 180 ракет. И тот запас, который у них есть, они уже берегут, потому что около 70% комплектующих не российского производства.

У россиян проблемы с оружием

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказывал, что у россии были огромные запасы оружия, снарядов, ракет, техники. Однако запасы иссякают, а обновить их россияне либо не могут вообще, либо в незначительном количестве.

Ранее Вадим Скибицкий рассказывал, что за более чем 6 месяцев полномасштабной войны россия исчерпала значительную часть резервов своего высокоточного вооружения. Теперь запасы некоторых ракет у россиян на грани.

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