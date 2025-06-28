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24 Канал Новости Украины "Шахеды" убили семейную пару в Одессе: хронология 1221 дня войны
28 июня, 06:25
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"Шахеды" убили семейную пару в Одессе: хронология 1221 дня войны

Дмитрий Усик

Сейчас продолжается уже 1221 день полномасштабного вторжения. Украинская армия отчаянно противостоит попыткам России захватить больше земель. Кроме того, враг ежедневно терроризирует гражданских дронами и ракетами.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте, а также о главных событиях общественно-политической жизни 28 июня, сообщает 24 Канал.

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Главные новости за сутки 28 июня

 

06:07, 28 июня

Россия ударила по Одессе

Ночью Россия ударила по 21-этажному дому в Одессе.

В результате попадания возник пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированными в квартирах. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Под завалами нашли тела семейной пары. В настоящее время известно о 4 пострадавших, среди которых двое детей.

06:03, 28 июня

Трамп доволен Путиным

По мнению Трампа, Путин 27 июня сделал несколько "очень хороших заявлений".

Путин уважает нашу страну. Си и Ким тоже уважают нашу страну. В прошлом году они нас не уважали,
– заявил Дональд Трамп.

06:00, 28 июня

Нейтральные страны поддерживают ВПК России

Представитель Службы внешней разведки Олег Александров отметил, что сейчас Россия наращивает способности своего военно-промышленного комплекса, а для этого нужно сырье для взрывчатых веществ и высокотехнологичное оборудование, в частности, станки.

Среди схем, которые агрессор использует для поставки необходимых компонентов, разведка выделяет продажу продукции через компании-посредники.

То есть компания за рубежом продает товар российской фирме, которая не связана напрямую с военной сферой, а та уже перепродает его какому-нибудь оборонному заводу в России. Мы имеем на контроле более 60 таких компаний в России,
– заявил Александров.

Отметил, что Служба внешней разведки постоянно выявляет новые схемы, идентифицирует участников, анализирует маршруты и логистику, изучает, как проходят расчеты.

В то же время представитель отметил, что многие товары, которые поставляются в Россию, не попадают под действие экспортного контроля. То есть формально их не считают ни военными, ни двойного назначения.