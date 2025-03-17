Ситуация меняется, – боец бригады "Рубеж" ответил, стало ли меньше атак на фронте

Несмотря на разговоры о возможном прекращении огня, российские оккупанты продолжают сильное давление на фронте. К сожалению, они до сих пор имеют большие резервы как в технике, так и в живой силе.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что на определенных направлениях враг может не атаковать один – два дня. Но в это время усиливает наступление на других.

Смотрите также Суджа перешла под контроль врага: все о ситуации в Курской области и пограничные

Как разговоры о перемирии повлияли на оккупантов

Ситуация неоднородная, она остается очень сложной, активной. На определенных участках фронта враг пытается продвигаться, применяет малые группы, различную технику.

Ситуация постоянно меняется, все зависит от готовности оккупантов нести потери во время штурмовых действий. Мы понимаем, что ежедневно враг теряет 1000 – 1500 своих "одноразовых солдат" в бессмысленных попытках штурмовать позиции Сил обороны,

– подчеркнул офицер.

Он добавил, что сейчас все наблюдают за новостями, имеют доступ к информации о возможном прекращении огня. Но то, что происходит на внешнеполитической арене, не влияет на тактику действий оккупантов и не меняет ее. Враг продолжает давить максимальными силами, которые имеет.

Россияне держат огромное количество резервов в очень дальних тылах, постоянно проводят ротационные действия, перемещения, пополнения потерь как в живой силе, так и в средствах артиллерии, технике, боеприпасах. В целом по всей линии боестолкновения противник не сбавляет темпа продвижения.

Уменьшил ли противник давление на фронте

Вместе с применением техники, враг начинает применять мототехнику, то есть баги, мотоциклы, переработанные пикапы, квадроциклы. Все зависит от состояния дорог, полей, местности, от того, позволяет ли логистика движение.

Где-то враг пробует применять бронетехнику. К сожалению, активно использует БПЛА: ударные со сбросами или "Ланцеты". Поэтому ситуация очень-очень напряженная,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Тенденций уменьшения наступления никто не фиксирует. Враг использует свои войска на полную мощность. Хотя мотивация российских солдат остается на очень низком уровне. Они не желают умирать.

Например, за последние недели увеличились попытки оккупантов сдаться в плен ВСУ, в частности бригаде "Рубеж". Бойцы понимают, что не хотят погибать даром.