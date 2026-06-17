Об этом министр обороны Михаил Федоров рассказал в интервью для YouTube-канала Pressing.

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Что в Минобороны рассказали о планах на 2026 год?

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинская сторона уже сейчас готовит несколько сценариев развития войны на 2026 год. По его словам, ключевыми факторами остаются общая ситуация на фронте и возможные решения России, в частности относительно мобилизации.

Федоров подчеркнул, что даже в случае объявления всеобщей мобилизации в России это не будет представлять критической угрозы для Украины. Наоборот, по его словам, это может ускорить реализацию планов по уничтожению российских сил на фронте.

Мы не дадим россиянам закрыть "окно возможностей", которое у нас есть сейчас. А если увидим, что оно начинает закрываться — откроем новое,

– отметил министр.

Он добавил, что Украина продолжает удерживать и развивать так называемое "окно возможностей" в войне, адаптируя свои действия к изменениям на поле боя и усиливая технологическую составляющую.

Отдельно Федоров подчеркнул, что Украина рассчитывает на справедливый мир, но готова к дальнейшему силовому давлению на Россию, если та продолжит войну. По его словам, главной целью остается заставить Россию сесть за стол переговоров силой. Он также отметил, что ключевыми факторами устойчивости Украины являются поддержка партнеров, быстрая адаптация к изменениям на фронте и защита жизни украинских военных.

Украинская сторона продолжает оценивать развитие ситуации и готовит решения, которые позволят сохранять преимущество в войне независимо от действий России.

Напомним, украинские дроны усиливают атаки на временно оккупированный Крым, постепенно затрудняя логистику российских войск на полуострове. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что такие действия фактически ведут к его изоляции, и в перспективе Крым может оказаться в состоянии "острова". По его словам, это будет иметь серьезные последствия для оккупационных сил и значительно затруднит их снабжение.