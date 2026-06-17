Про це міністр оборони Михайло Федоров розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу Pressing.

Дивіться також За 3 доби знищили 800 одиниць бронетехніки ворога: Федоров розповів про операцію "Ашан"

Що в Міноборони розповіли про плани на 2026 рік?

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українська сторона вже зараз готує кілька сценаріїв розвитку війни на 2026 рік. За його словами, ключовими факторами залишаються загальна ситуація на фронті та можливі рішення Росії, зокрема щодо мобілізації.

Федоров наголосив, що навіть у випадку оголошення загальної мобілізації в Росії це не становитиме критичної загрози для України. Навпаки, за його словами, це може пришвидшити реалізацію планів зі знищення російських сил на фронті.

Ми не дамо росіянам закрити "вікно можливостей", яке у нас є зараз. А якщо побачимо, що воно починає закриватися – відкриємо нове,

– зазначив міністр.

Він додав, що Україна продовжує утримувати та розвивати так зване "вікно можливостей" у війні, адаптуючи свої дії до змін на полі бою та посилюючи технологічну складову.

Окремо Федоров підкреслив, що Україна розраховує на справедливий мир, але готова до подальшого силового тиску на Росію, якщо та продовжить війну. За його словами, головною метою залишається змусити Росію до переговорів силою. Він також зазначив, що ключовими факторами стійкості України є підтримка партнерів, швидка адаптація до змін на фронті та захист життя українських військових.

Українська сторона продовжує оцінювати розвиток ситуації та готує рішення, які дозволять зберігати перевагу у війні незалежно від дій Росії.

Нагадаємо, українські дрони посилюють атаки на тимчасово окупований Крим, поступово ускладнюючи логістику російських військ на півострові. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що такі дії фактично ведуть до його ізоляції, і в перспективі Крим може опинитися у стані "острова". За його словами, це матиме серйозні наслідки для окупаційних сил і значно ускладнить їхнє забезпечення.