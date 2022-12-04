За 8 лет направили более 40 тысяч тонн помощи: в Киеве наградили украинских волонтеров

В пятницу, 2 декабря, в Киеве Новая почта вручила награды Гуманитарным силам Украины. Мероприятие приурочили к Международному дню волонтеров.

Символическую награду получили 30 благотворительных фондов и общественных организаций, помогающих стране во время войны. Кроме того, наградили 3 волонтеров, которых номинировали сами украинцы.

Интересно Положение дел соответствует сути общества, – Притула о хрупком волонтерстве в России

Волонтеры направили более 40 тысяч тонн помощи

Награждение фондов и волонтеров состоялось в рамках проекта "Гуманитарная почта Украины". Инициатором стала компания "Новая почта".

С 2014 года компания оплачивает доставку гуманитарных грузов по всей Украине. За более чем 8 лет сотрудничества фонды-участники проекта направили адресатам 40 000 тонн помощи.

Кого наградили

Награду Гуманитарным силам Украины получили 3 волонтера, которых украинцы чаще всего упоминали на сайте проекта и предлагали отметить их деятельность. Это, в частности:

Елена Демина – учительница из Николаева, которая после 24 февраля устроила в своей школе волонтерский штаб, помогающий семьям переселенцев, людям почтенного возраста и бойцам ВСУ на николаевском направлении.

Алим Бодня – волонтер из Днепра, который с 2014 года помогает украинским военным и гражданскому населению гуманитарными наборами вещей для неотложных нужд и вкусностями.

Артем Марченко – основатель благотворительного фонда из Кременчуга, который помогает едой, инсулином и средствами гигиены бойцам ВСУ, семьям переселенцев и детям до 5 лет.

В Киеве наградили украинских волонтеров / Фото Валентина Полищук для 24 канала

Кроме того, награду Гуманитарным силам Украины получили 30 фондов в десяти категориях.

Категория "Помощь ВСУ"

ГО Help Army. Работает в Харькове с марта 2014 года. Оказывает гуманитарную и техническую помощь ВСУ, а также производит собственную амуницию и технику. Организует в Харькове "Игры героев" и имеет свой музыкальный батальон, который выступает перед украинскими защитниками с концертами.

БФ "Миротворцы Украины. Члены фонда называют себя "волонтерами первой линии обороны", ведь помогают напрямую бойцам на передовой. Передают ВСУ технику и гуманитарные грузы.

БФ "Армия SOS". Работает с марта 2014 года. Помогает украинским артиллеристам и разведчикам техникой и программным обеспечением. Изготовление беспилотных летательных аппаратов "Валькирия" и внедрение приложений для артиллеристов "Кропива".

БФ "Мир и Ко". Фонд основал в 2014-м Мирослав Гай, бывший журналист и боец нацгвардии, поднявший украинский флаг над телебашней в Славянске под обстрелами сепаратистов. Обеспечивает ВСУ, нацгвардию и добровольческие батальоны компьютерной техникой, оборудованием компьютерных сетей, средствами связи, системами наблюдения, оргтехникой.

Категория "Помощь защитницам"

ОО "Землячки". Организация выросла из цифрового проекта Ксении Драганюк, рассказывающего с февраля 2022-го о женщинах в ВСУ. "Землячки" обеспечивают защитниц амуницией, пищевыми продуктами, средствами гигиены, зимней формой, а также оказывают психологическую поддержку.

Категория "Гуманитарная помощь"

ОО "Элеос-Украина". С 2014 года организация занималась защитой женщин от насилия и противодействием дискриминации людей с ВИЧ. После 24 февраля 2022 г. создает приюты для внутренне перемещенных лиц и женщин, пострадавших от сексуального насилия со стороны российских военных, а также обеспечивает гуманитарной помощью пострадавших от войны.

БФ HopeUA. Работает во Львове с февраля 2022 года. Помогает пострадавшим от войны украинцам продовольственными наборами и работает над обеспечением переселенцев социальным жильем в Дрогобыче.

Категория "Помощь детям"

БФ "Клуб Добродетелей". Работает с 2011 года. Реализовал более 40 социальных и образовательных проектов для детей и подростков. С февраля 2022 года обеспечивает гуманитарной помощью пострадавшие от войны семьи с детьми и проводит творческие занятия для детей и подростков в шелтерах для переселенцев.

БФ "Мира и Добра". С 2010 года олицетворял спортивные и образовательные проекты для молодежи. После 2014 обеспечивает семьи переселенцев с детьми пищевыми продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами.

БФ "Крылья надежды". Работает в Львове с 2007 года. Помогает с лечением тяжелобольных детей и реабилитацией после коронавируса. С 2014 г. оказывает гуманитарную помощь бойцам ВСУ и пострадавшим от войны детям.

Категория "Помощь людям преклонного возраста"

БФ "Жизнелюб". Основан в 2013 году Гариком Корогодским и Тиной Николовой (Михайловской). Помогает бабушкам и дедушкам бесплатными обедами, проводит для них культурные и спортивные мероприятия в собственном хабе. После 24 февраля 2022 года открыл центры поддержки ВПЛ.

БФ "Онуки". Фонд создали в феврале 2022-го киевские рестораторы Кристина Цукур и Евгений Горбань. Помогают людям преклонных лет в пострадавших от войны регионах пищей и лекарствами.

Категория "Помощь животным"

Гуманистическое движение UAnimals. Работает с 2016 года. С февраля 2022 возит корм в приюты для животных в зонах боевых действий и эвакуирует их из-под обстрелов.

ОО "Элемент жизни". Работает в Львове с 2015 года. С февраля 2022 года организация передала в приюты для животных в зонах боевых действий более 820 тонн корма и помогла более 190 000 четырехлапых.

Категория "Медицинская помощь"

БФ "Свои". Основан в 2014 году. Фонд помогает людям в лечении онкологических заболеваний и медицинским учреждениям в лечении коронавируса. С начала войны снабжает медикаментами военные госпитали и закупает костные импланты для раненых бойцов ВСУ.

Благотворительный фонд Андрея Шабанова "Ты не один". Фонд создан в феврале 2022 года. Его команда обеспечивает лекарствами украинцев в зонах боевых действий и на освобожденных территориях.

Волонтерская сотня "Доброволя". Организацию учредила в 2014 году волонтер Наталья Воронкова. Команда помогает медикаментами раненым в военных госпиталях и бойцам на передовой, а также детским домам на востоке Украины.

ОО "Инициатива Е+". Работает с 2014 года. Помогает медикаментами украинским защитникам, обеспечивает медицинским оборудованием военные госпитали, а также доставляет на передовую машину для эвакуации раненых бойцов.

Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова . В 2014 году организацию учредили медики-добровольцы, чтобы оказывать медицинскую помощь украинским защитникам и гражданским жертвам российской агрессии на востоке Украины. За последние семь месяцев ПДМШ помог 5472 украинским защитникам.

Категория "Помощь в регионах"

БФ "Корпорация монстров". Основан в 2014 году в Одессе. Фонд поставляет амуницию, автомобили, дроны и лекарства украинским военным частям, а также обеспечивает пищевыми продуктами пострадавших от войны украинцев.

ОО "Изменения Белой Церкви". Создана в 2015 году. Внедряет в городе экологические инициативы, организует социальные и спортивные мероприятия, концерты и фестивали. В настоящее время организация оказывает гуманитарную помощь ВСУ и переселенцам.

Волонтерский центр "Квазар". Работает во Львове с февраля 2022 года. Предоставляет гуманитарную помощь пострадавшим от войны жителям Сумщины, Запорожья, Одесщины, Николаевщины и других регионов.

ОО "Молодежный центр Волыни". Открылся в 2015 году в Луцке. До полномасштабной войны работал как общее пространство для местных молодежных организаций. Команда центра оказывает гуманитарную, юридическую, психологическую помощь переселенцам, а также помогает с трудоустройством.

ОО "Легенда Подолья". Работает с 2012 года в Каменце-Подольском. С 2014 года оказывает гуманитарную помощь воинам ВСУ, а также переселенцам и жителям освобожденных территорий.

Категория "Регулярная помощь"

Ибо "Вернись живым". Работает с мая 2014г. Закупает технику и амуницию для ВСУ, а также учит украинских военных, проводит аналитические исследования в оборонной сфере и создает креативные кампании по поддержке сил обороны Украины в сотрудничестве с украинскими брендами.

ОО "Народный тыл". Работает с 2014 года. Ведет сайт "Миротворец", где размещает информацию о российских коллаборантах и террористах. Обеспечивает украинских военных амуницией, одеждой, планшетами, обогревательными средствами, автомобилями, беспилотниками и медикаментами.

Категория "Мощная сила"

Благотворительный фонд Сергея Притулы. Основан в 2020 году в Киеве телеведущим и общественным деятелем Сергеем Притулой, который помогает украинской армии с 2014 года. Фонд специализируется на помощи силам обороны Украины, медицинским учреждениям и пострадавшим от войны украинцам. Летом 2022 года команда фонда вместе с украинцами собрала 600 миллионов гривен в рамках проекта "Народный Байрактар".

ОО "Аэроразведка". Работает с 2020 года. Внедряет роботизированные технологии для сил безопасности и обороны Украины. Одной из известнейших разработок "Аэроразведки" является ударный дрон R18, на счету которого более 100 единиц пораженной и уничтоженной вражеской техники.

Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине. Работает на Украине с 2016 года. По инициативе фонда работают 5 Семейных комнат при медучреждениях в Киеве, Ровно, Сумах, Виннице и Львове. С февраля 2022 года фонд оказывает гуманитарную помощь детским больницам и ВПЛ, упаковывает и передает продуктовые наборы, а также закупает жизненно важное медицинское оборудование для украинских больниц.

Как волонтеры помогают во время войны: последние новости