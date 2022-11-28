В Минобороны показали настоящую цену украинской свободы: жуткое фото

В Украине уже 9 месяц идет страшная война, которую развязала Россия. Украинские воины героически обороняют границы нашего государства.

ВСУ каждый день защищают нашу жизнь от российских захватнических рук. Каждый день наши воины дарят нам надежду на жизнь в свободном и независимом государстве.

Важно ВСУ повредили важный мост недалеко от Мелитополя: как это повлияет на планы оккупантов

Какая цена свободы

Минобороны Украины опубликовало жуткое фото, наглядно показывающее, какие жертвы приносит украинский народ каждый день, борясь за право на жизнь.

На фотографии видны медицинские ноши, на которых переносили раненых или погибших защитников. На фото их примерно десяток, и все они покрыты кровью.

Цена свободы, – говорится в сообщении.

Вот так украинский народ платит за свою свободу / Фото Минобороны Украины

Какие успехи ВСУ на фронте: самое важное

Вблизи Бабьего в Херсонской области ВСУ поразили пункт управления россиян и уничтожили до 5 единиц военной техники. Также есть погибшие и раненые оккупанты, но по ним информация уточняется.

В районе Старобогдановки Запорожской области украинская армия атаковала и повредила железнодорожный мост, который россияне использовали для вооружения и военной техники.

Украинские десантники показали, как захватили враждебную позицию. Перед этим по враждебной позиции метко поработали наши военные и отправили оккупантов на "концерт Кобзона".

Силы специальных операций опубликовали видео, где показывают филигранное уничтожение вражеской пехоты. В ведомстве отмечают, что на оккупантов, ожидающих обстрелов украинской артиллерии в окопах, тоже найдется орудие наказания – сбрасывающие дроны боеприпасы.

Как ВСУ ликвидируют россиян на Запорожье: смотрите видео