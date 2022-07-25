В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех

25 июля 2022 , 18:38
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Источник:

Генштаб ВСУ

По состоянию на 152-й день полномасштабной войны, оккупанты не оставляют попыток захватывать украинские территории. Одной из таких целей стала Углегорская ТЭС.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. У российских оккупантов есть частичный успех в районе ТЭС.

Интересно  Полный разгром россии маловероятен, но возвращение ситуации к 24 февраля – возможно, – аналитик.

Какая ситуация в Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении, как и по всей линии фронта, особенно на Востоке, остается крайне напряженной. Однако успех у оккупантов переменный.

Захватчики пытались вести штурмовые действия по направлениям Клиново -Покровское и Владимировка – Покровское, однако наши воины задали россиянам и те отступили.

В районе Углегорской ТЭС частичный успех имеется у отдельных подразделений оккупантов.

оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты

российские оккупанты ежедневно обстреливают украинские города и села. На Бахмутском направлении оказались под вражеским огнем:

  • Нью-Йорк;
  • Новолуганское;
  • Кодема;
  • Берестово;
  • Белогоровка;
  • Ивановское;
  • Соледарь;
  • Майорск;
  • Бахмутское;
  • Покровское;
  • Яковлевка;
  • Курдюмовка;
  • Бахмут;
  • Веселая Долина;
  • Зайцево;
  • Майское.

Также возле Нью-Йорка, Соледара, Покровского и по территории Углегорской ТЭС оккупанты нанесли авиаудары.

Отражены атаки в других направлениях

Оккупанты пытались вести наступательные и штурмовые действия и в других направлениях фронта. В частности:

  • На Харьковском направлении произошло сражение на направлении Цуповка – Дементиевка, в ходе которого наши воины нанесли серьезные потери врагу;
  • На Краматорском направлении россияне пытались вести штурмовые действия в районах Спирного и Ивано-Дарьевки. Наши войска дали мощный отпор врагу.

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Автор: Іван Магуряк