В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех
Источник:Генштаб ВСУ
По состоянию на 152-й день полномасштабной войны, оккупанты не оставляют попыток захватывать украинские территории. Одной из таких целей стала Углегорская ТЭС.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. У российских оккупантов есть частичный успех в районе ТЭС.
Интересно Полный разгром россии маловероятен, но возвращение ситуации к 24 февраля – возможно, – аналитик.
Какая ситуация в Бахмутском направлении
Ситуация на Бахмутском направлении, как и по всей линии фронта, особенно на Востоке, остается крайне напряженной. Однако успех у оккупантов переменный.
Захватчики пытались вести штурмовые действия по направлениям Клиново -Покровское и Владимировка – Покровское, однако наши воины задали россиянам и те отступили.
В районе Углегорской ТЭС частичный успех имеется у отдельных подразделений оккупантов.
оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты
российские оккупанты ежедневно обстреливают украинские города и села. На Бахмутском направлении оказались под вражеским огнем:
- Нью-Йорк;
- Новолуганское;
- Кодема;
- Берестово;
- Белогоровка;
- Ивановское;
- Соледарь;
- Майорск;
- Бахмутское;
- Покровское;
- Яковлевка;
- Курдюмовка;
- Бахмут;
- Веселая Долина;
- Зайцево;
- Майское.
Также возле Нью-Йорка, Соледара, Покровского и по территории Углегорской ТЭС оккупанты нанесли авиаудары.
Отражены атаки в других направлениях
Оккупанты пытались вести наступательные и штурмовые действия и в других направлениях фронта. В частности:
- На Харьковском направлении произошло сражение на направлении Цуповка – Дементиевка, в ходе которого наши воины нанесли серьезные потери врагу;
- На Краматорском направлении россияне пытались вести штурмовые действия в районах Спирного и Ивано-Дарьевки. Наши войска дали мощный отпор врагу.
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