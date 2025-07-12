В России похоронили еще одного офицера 155-й бригады морской пихоты России

В России похоронили 35-летнего офицера Шамиля Муртазалиева. Он занимал должность заместителя начальника штаба 155-й бригады морской пехоты.

Об этом сообщила администрация Ботлихского района в Дагестане – откуда родом оккупант. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на страницы администрации района.

Смотрите также На Лиманском направлении остановили очередной штурм россиян: видео уничтожения колонны бронетехники

Что известно об очередном погибшем офицере 155-й бригады морской пехоты России?

Стало известно о гибели в Курской области еще одного офицера 155-й бригады морской пихоты России. Согласно сообщению, Муртазалиев воевал против Украины еще с начала полномасштабного вторжения, участвовал в боевых действиях в Донецкой, Луганской, Херсонской области и в Запорожской области, за что был отмечен государственными наградами.

Гибель офицера зафиксирована 2 июля в Курской области. Предположительно, он стал жертвой удара украинских сил обороны по командному пункту в поселке Коренево. В результате этой атаки погибли также начальник штаба бригады Леонид Башкардин, полковник Нариман Шихалиев, командир бригады Сергей Ильин и генерал-майор Михаил Гудков – один из заместителей главнокомандующего ВМФ России.