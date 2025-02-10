В Торецке враг 6 раз пытался установить свой триколор: "знаменосцы" закончили печально

ОСУВ "Хортица" обнародовали отчет о ситуации на восточном направлении. В Торецке российские "знаменосцы" 6 раз пытались установить свой триколор, но отправились к предкам.

Это пытались сделать для соответствующей картинки на телевидении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица" в телеграмме.

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Как россияне пытались установить флаг в Торецке

На Торецком направлении российские войска при поддержке артиллерии и БПЛА различных типов продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке Часового Яра, Торецка и в районе Щербиновки. в ОСУВ "Хортица" рассказали, что Торецк в частности является важным достижением для российской пропаганды. Выдать его за свой россияне пытаются как можно быстрее.

Так, в Торецке, с целью создания соответствующей картинки для российских пропагандистских телеканалов и медиа, оккупанты шесть раз пытались установить свой триколор на разных локациях. Удача им не улыбнулась и благодаря эффективной работе украинских операторов БпЛА их флаги были уничтожены вместе с "знаменосцами".

Напомним, Le Figaro сообщают, что ВСУ начали локализованные контратаки на нескольких участках фронта, в частности в Курской области, Торецке и Покровске, чтобы замедлить наступление россиян.