Об этом в эфире 24 Канала рассказала ветеранка Екатерина Галушка, отметив, что стрелковые бои идут на территории Днепропетровской области. Уже есть сообщения о гибели там людей.

Какую главную задачу имеют сейчас украинцы?

Фронт уже не возле Покровска, а значительно ближе. От края Днепропетровщины и до окраин Днепра остался фактически один большой город. Война насколько близко, и врага так много, что он способен проникать и в физические, и в информационные, и в психологические измерения. Он может запугивать нас, делить, ломать.

Он способен превращать людей в насколько напуганных, что ТЦК они боятся больше, чем прыгнуть с моста и умереть. К сожалению, враг во многом нас побеждает, поэтому главная задача сейчас – исправить эту ситуацию,

– отметила Екатерина Галушка.

Мы должны вернуться к тем людям, которыми были в 2022 году. Когда одесситы собирали грузовики воды для Николаева, потому что россияне обстреливали его так, что там не было питьевой воды. Когда в Киеве, в Черкассах, в Полтаве собирали еду для людей, которые живут в Сумах, Чернигове и Харькове. Когда открывалось очень много шелтеров для того, чтобы принять людей.

"В таких маленьких, человечных, эмпатичных, открытых историях и скрывается возможность нас, как нации, победить. В этом единстве, сплоченности, любви, уважении друг к другу", – подчеркнула ветеранка.

Чего Украине сильно не хватает?

К сожалению, сегодня очень заметна раздробленность украинцев. Люди снова делятся на группки, внутренние круги, регионы. Некоторые думают, что они далеко от фронта, но это не правда. Российская ракета долетает везде.

И только когда мы будем едины и не будем повторять ошибок истории, тогда будем иметь шанс на успех. Сейчас мы снова в точке, когда можем потерять абсолютно все, потому что наши внутренние незначительные разногласия позволяют врагу заходить в нужные щели и так побеждать.

И самое главное, что для себя я не так давно осознала, чего нам очень сильно не хватает – это ответственности на уровне индивидуума. Когда люди выходили на протесты за поддержку антикоррупционных институтов, не за конкретных людей в НАБУ и САП, они выходили за антикоррупционную политику, за антикоррупционную независимость,

– отметила ветеранка.

И эти люди проявили ответственность, потому что коррупция действительно убивает. Проблема не в НАБУ и САП, а в целой истории коррупции, которая приводит к тому, что на фронт поставляют некачественные турникеты, мины, безответственность, инфантильность присутствует на всех уровнях.

"Только индивидуальная ответственность, которая перерастает в коллективную, когда народ берет на себя осознание своей власти, значимости, влияния – это вещь, которая необходима нам для того, чтобы мы стали едиными и победили", – подытожила Екатерина Галушка.

