Про це в ефірі 24 Каналу розповіла ветеранка Катерина Галушка, зауваживши, що стрілецькі бої йдуть на території Дніпропетровської області. Вже є повідомлення про загибель там людей.

До теми ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яке головне завдання мають зараз українці?

Фронт уже не біля Покровська, а значно ближче. Від краю Дніпропетровщини й до околиць Дніпра залишилося фактично одне велике місто. Війна наскільки близько, і ворога так багато, що він здатен проникати і в фізичні, і в інформаційні, і в психологічні виміри. Він може залякувати нас, ділити, ламати.

Він здатен перетворювати людей на наскільки нажаханих, що ТЦК вони бояться більше, ніж стрибнути з моста і померти. На жаль, ворог багато в чому нас перемагає, тому головне завдання зараз – виправити цю ситуацію,

– наголосила Катерина Галушка.

Ми маємо повернутися до тих людей, якими були у 2022 році. Коли одесити збирали вантажівки води для Миколаєва, бо росіяни обстрілювали його так, що там не було питної води. Коли в Києві, в Черкасах, в Полтаві збирали їжу для людей, які живуть у Сумах, Чернігові та Харкові. Коли відкривалося дуже багато шелтерів для того, щоб прийняти людей.

"У таких маленьких, людяних, емпатичних, відкритих історіях і ховається можливість нас, як нації, перемогти. В цій єдності, згуртованості, любові, повазі один до одного", – підкреслила ветеранка.

Чого Україні сильно не вистачає?

На жаль, сьогодні дуже помітна роздрібненість українців. Люди знову діляться на групки, внутрішні кола, регіони. Дехто думає, що вони далеко від фронту, але це не правда. Російська ракета долітає всюди.

І тільки коли ми будемо єдині і не будемо повторювати помилок історії, тоді матимемо шанс на успіх. Зараз ми знову в точці, коли можемо втратити абсолютно все, бо наші внутрішні незначні розбіжності дозволяють ворогу заходи у потрібні шпарини й так перемагати.

І найголовніше, що для себе я не так давно усвідомила, чого нам дуже сильно не вистачає – це відповідальності на рівні індивіду. Коли люди виходили на протести за підтримку антикорупційних інституцій, не за конкретних людей в НАБУ і САП, вони виходили за антикорупційну політику, за антикорупційну незалежність,

– зауважила ветеранка.

І ці люди проявили відповідальність, тому що корупція справді вбиває. Проблема не в НАБУ і САП, а в цілій історії корупції, яка призводить до того, що на фронт постачають неякісні турнікети, міни, безвідповідальність, інфантильність присутня на всіх рівнях.

"Тільки індивідуальна відповідальність, яка переростає в колективну, коли народ бере на себе усвідомлення своєї влади, значущості, впливу – це річ, яка необхідна нам для того, щоб ми стали єдиними й перемогли", – підсумувала Катерина Галушка.

Що відбувається на фронті: останні новини