Бригадный генерал сидел с бойцами в окопе, – военный вспомнил опасный штурм

Украинская армия за время войны получила опыт, который когда-то будут перенимать даже военные НАТО. Сегодня Вооруженные Силы отнюдь не уступают стандартам Североатлантического альянса, а их героизм вдохновляет военных всех армий мира.

Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой Железной бригады Сергей Пономаренко, добавив, что украинской армии очень важно избавиться от "советчины". Сейчас это один из главных вызовов, с которым надо справиться.

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Нельзя побеждать количеством

Только оккупационная армия позволяет себе бросать на штурмы огромное количество бойцов, не думая о потерях. Украина не может так действовать, нам нужно побороть советские стереотипы и только тогда удастся побеждать на многих фронтах.

Пока командиры не ценят людей, не берегут свой ресурс, подробно не продумывают каждую операцию, до тех пор ни о какой победе нельзя говорить.

Командир, который планирует операцию, должен планировать ее так, будто он сам будет идти в составе штурмовой группы. Тогда он все сделает максимально безопасно,

– подчеркнул Сергей Пономаренко.

Если высшее командование просто рисует схемы с мыслью, что воевать будет кто-то другой, тогда результата не будет. Такой человек никогда не продумает все до мельчайших деталей, потому что элементарно не сработает инстинкт самосохранения.

Присутствие командира позволяет делать большие вещи

Военный привел пример из крайних боевых выездов. В них участвовало 2 экипажа танков, которые попали под плотный огонь артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и чудом спаслись.

Когда бойцы вернулись с задания, то заявили, что больше туда не поедут, потому что им страшно. все горит и взрывается. Они были уверены, что с этого штурма невозможно вернуться живыми.

Я, два командира рот и один заместитель командира роты, то есть почти весь офицерский боевой состав, сели в танки и поехали повторно на ту же локацию для того, чтобы поддержать пехоту. Когда мы вернулись, то танкисты, которые не хотели ехать, сказали, что понимают, что их не отправляют в один конец,

– рассказал заместитель командира батальона.

Он отметил, что если командир сам готов пойти туда, куда посылает людей, то личный состав всегда ему будет доверять. Ни одна операция, которую выполняло подразделение Сергея Пономаренко, не происходила без его участия.

Люди понимают, что ты постоянно рядом. И когда подбивают танк, а ты пикапом эвакуируешь раненых из-под обстрелов, то они тебе доверяют настолько, что готовы делать даже больше, чем ты скажешь,

– добавил военный.

Именно уверенность солдата в том, что он защищен, что его не останутся и не покинут – вдохновляет и позволяет делать действительно большие вещи.

"Я помню, когда бригадный генерал был в окопе вместе с командиром роты 93 бригады. Это также достаточно сильно мотивировало и поднимало боевой дух. Тогда одна рота удержала очень серьезное наступление", – подытожил командира 9 батальона 3 отдельной танковой Железной бригады.