Украинские защитники дают достойный отпор: где оккупантам не удалось провести наступления и штурмы

Наше государство уже 181 день отбивает атаки захватчиков. Враг не бросил намерений оккупировать всю Украину.

Оперативную информацию с поля боя сообщили на вечер 23 августа в Генеральном штабе ВСУ. Россияне пытались наступать, штурмовать и обстреливали наши позиции.

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Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области. Враг имеет целью удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановить боеспособность понесших потери подразделений.

– сообщает Генштаб.

Кроме того, наши воины рассказали о ситуации по каждому из направлений борьбы.

Обстрелы Севера и Харьковской области

В Генштабе отметили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях все остается без существенных изменений. Были обстрелы российских оккупантов из ствольной артиллерии недалеко от Николаевки и Железного Моста Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал также из ствольной и еще реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Протопоповка, Слатино, Циркуны, Харьков, Петровка, Великие Проходы, Русские Тишки, Питомник и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Питомника, Константиновки и Верхнего Салтова. Целью было разведать и корректировать огонь артиллерии, поэтому задействовал БпЛА.

Бои на Донбассе

Обстрелы на Славянском направлении были недалеко от Норцовки, Долины и Дибровного. Враг нанес авиационные удары возле Богородичного. В районе Новой Дмитровки вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении были атаки врага с артиллерии разных типов на районы населенных пунктов Северск, Григоровка и Беленькое. Из авиации россияне били возле Татьяновки и Пришиба. Также вели разведку наших позиций по БПЛА.

На Бахмутском направлении оккупанты открывали огонь возле Бахмута, Бахмутского и Кодемы. Из авиации атаковали неподалеку от Соледара и Бахмута.

Неудачной оказалась для врага разведка боем в направлении населенного пункта Зайцево. ВСУ заставили оккупантов отойти.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Соледар, Кодема, Бахмут, Зайцево и Курдюмовка. Все было безуспешно, оккупанты отошли.

На Авдеевском направлении противник продолжил обстрелы со всего спектра артиллерийского вооружения вблизи Авдеевки, Опытного, Водяного, Новобахмутовки и Невельского. Нанес авиаудары недалеко от Марьинки и Красногоровки.

Также оккупанты надеялись, что наступательными действиями прорвут оборону наших войск и продвинутся в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское. Но все было для россиян безуспешно, враг хаотично отступил.

На Новопавловском направлении были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии у Павловки и Великой Новоселки. Враг неудачно пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новомихайловки и Золотой Нивы.

Что происходит на Юге

В Генштабе сообщили, что на Запорожском направлении были обстрелы в районах населенных пунктов Щербаки, Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь и Вишневое. Враг бил из авиации возле Малиновки, Зализичного и Времевки.

На Южнобужском направлении россияне задействовали танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Прибужское, Лупарево, Мирное, Новогригоровка, Красная Долина, Первомайское, Киселевка, Любомировка, Николаевка и Андреевка.

Авиаудары были возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии противник активно задействовал БПЛА.

Предупреждают наши защитники и о том, что корабельная группировка оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. Эти корабли поражают военные объекты и элементы инфраструктуры в глубине территории Украины.

Потери врага в войне

Силы специальных операций сообщали, что уничтожили мост в Донецкой области. Подрыв этого объекта существенно замедлил движение русских захватчиков. После деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены.

Воздушные силы ВСУ 22 августа сбили целых три вражеских беспилотника. Также защитники попали в пункты поставки смазочных материалов кафиров. Ударная авиация ударила по пунктам поставки горюче-смазочных материалов, скоплению живой силы и вражеской техники, позициям реактивных систем залпового огня и другим целям.

Наши мужественные ВСУ ежедневно наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 23 августа Генштаб ВСУ сообщил, что всего удалось ликвидировать 45 550 оккупнатов.

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