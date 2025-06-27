"Черный день для российских морпехов": на Сумщине ВСУ разбили "элитное" подразделение россиян
- На Сумщине ВСУ нанесли поражение 810-й бригаде морской пехоты России, уничтожив большинство и взяв в плен десяток оккупантов.
- Российские войска были обнаружены беспилотниками ВСУ и атакованы минометами и FPV-дронами, что привело к их разгрому.
- Пленным российским военным оказывается медицинская помощь согласно международным нормам.
В Сумской области украинские военные нанесли сокрушительное поражение одному из "элитных" подразделений армии России - 810-й бригаде морской пехоты, которая ранее участвовала в аннексии Крыма. Большинство россиян уничтожили, а десяток оккупантов попали в плен.
В тот день они выполняли задание на территории Украины, должны были закрепиться и эвакуировать своих раненых и погибших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.
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Черный день для российских морпехов
По информации военных, большинство российских морпехов было ликвидировано во время боя, еще около десятка – взяты в плен. Захваченные воины свидетельствуют, что их подразделение выполняло задачи по закреплению на украинской территории, в частности в лесополосе, где они должны были удерживать позицию в течение двух-трех недель, обеспечивая эвакуацию раненых и погибших.
Однако план потерпел крах сразу после захода в указанный участок: россиян обнаружили украинские беспилотники, после чего по ним открыли огонь из минометов и атаковали FPV-дронами, включая "Бабу Ягу".
Нас направили закрепиться в лесополосе. Как только мы туда зашли, нас "спалила" "птичка", и по нам начали работать, причем с двух сторон. Летело все,
– рассказывает один из оккупантов.
ВСУ разбили российских морпехов на Сумщине: смотрите видео
Сейчас всем захваченным российским военным оказывается медицинская помощь согласно нормам международного гуманитарного права. В российских пропагандистских кругах этот разгром уже окрестили "черным днем для морской пехоты".