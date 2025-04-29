ВСУ смогли стабилизировать фронт и вернуть часть утраченной осенью территории, – WSJ

Украинским силам удалось стабилизировать линию фронта на востоке в течение весенних месяцев. Однако с потеплением ситуация может осложниться.

Укрепление почвы и появление листьев могут осложнить украинским защитникам удерживание линии фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Условия обороны для ВСУ могут ухудшиться летом

По словам украинских командиров, весеннее наступление российской армии уже продолжается – российские войска пытаются восстановить утраченный темп после того, как их наступление было заторможено украинскими защитниками в начале года.

Как отмечает WSJ со ссылкой на Силы обороны и экспертов, Украине удалось стабилизировать ситуацию на восточном направлении в течение весны.

"После захвата сотен квадратных миль в месяц во время наступления прошлой осенью, российские войска заняли менее 38 квадратных миль (98 кв. км) за первые две недели апреля", – пишет WSJ со ссылкой на данные вашингтонского Института изучения войны.

Это самое медленное продвижение российской армии со времени начала ее наступательных действий летом 2024 года. В то же время украинским подразделениям удалось отбить часть территорий, потерянных осенью.

Вопрос заключается в том, удастся ли Украине сохранить такой линию фронта до начала лета – периода, когда интенсивность боевых действий обычно возрастает. Москва хочет показать свое наступление как неизбежное, надеясь на то, что это побудит США заставить Киев согласиться на капитуляцию.

Несмотря на активные атаки весной, российским войскам не удалось достичь значительных территориальных достижений, тогда как их потери остаются существенными, пишет WSJ со ссылкой на оценки украинских чиновников и аналитиков. Изменения в погодных условиях могут осложнить ситуацию для ВСУ.

Один из украинских офицеров, который находится на позициях вблизи Покровска с декабря, отметил, что в армии не ожидают долгой стабильности.

Мы знаем, что противник перегруппировывается и готовится к следующей фазе наступления,

– цитирует издание слова украинского защитника.

Аналитики связывают замедление наступления России с рядом факторов, включая простое истощение.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос заметил, что некоторые подразделения России, участвовавшие в боях за Покровск, находятся в состоянии постоянного боя уже более двух лет.

Чтобы выбраться из этого, у них остается только один способ – умереть, отмечает аналитик.

Он также добавил, что отказ российского командования сделать паузу в боевых действиях на востоке привел к деградации логистики. Новые пополнения в армии России часто не проходят надлежащей подготовки и не интегрируются в подразделения, что снижает их боеспособность.