Модернизированную часть российской армии ВСУ уже фактически уничтожили, – военный эксперт

Украинские Вооруженные Силы каждый день уничтожают врага. Так, нашим защитникам удалось практически полностью ликвидировать модернизированную часть российской армии.

Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал военный эксперт Олег Жданов. Кроме этого, у россиян сейчас заметны проблемы с техникой, поскольку они практически не используют новые танки, да и те уничтожают наши защитники и защитницы.

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По его словам, качество вооружения российской армии сильно снизилось. Следовательно, и эффективность их борьбы.

Специалист также добавил, что в начале полномасштабного вторжения шойгу говорил о "70% модернизации боевого состава вооруженных сил россии". Однако мы убедились, что это не соответствует действительности. Поскольку только по танкам эта цифра составляла не более 50%.

Модернизированную часть российской армии ВСУ уже фактически уничтожили. На сегодняшний день ее почти нет,

– подчеркнул Жданов.

Поэтому сейчас в бой пойдет старая советская армия. Причем это будет касаться как техники, так и личного состава.

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Украинская авиация 25 июля семь раз ударила по россиянам. В результате атак враг потерял почти полсотни единиц личного состава и более 10 единиц техники.

Также оккупанты потеряли пункт управления, склад боеприпасов.

Также в этот день Сечеславские десантники приземлили боевой российский вертолет Ка-52.

Военный эксперт Петр Черник заявил 24 каналу, что украинские защитники активно ликвидируют вражеские склады с боеприпасами, командные пункты, казармы и т.д. Так, HIMARS помогли взлететь в воздух уже 50 российским складам.

Захватчиков уменьшилось почти на 40 тысяч

Вооруженные Силы Украины сдерживают врага на всех направлениях и наносят противнику значительные потери. С начала полномасштабного вторжения россия уже потеряла 39 870 своих солдат.

Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 170 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Также за минувшие сутки вражеское войско потеряло 8 танков, 4 крылатые ракеты, 8 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем и другое оружие и техника.

Из-за интенсивности боев цифры приблизительны. На самом деле количество обезвреженных захватчиков может быть больше.



Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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