Взрывы в Крыму, в Смоленской области горит нефтебаза: хронология 1042 дня войны

31 декабря 2024, 06:38
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Автор: Ирина Марцияш

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1042 дня. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор захватнической армии.

О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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06:01, 31 декабря

В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА

Утром 31 декабря на Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Силы ПВО работают по целям.

04:59, 31 декабря

Дроны атаковали Смоленскую область

Неспокойная ночь на 31 декабря для жителей Смоленской области. Они слушали взрывы, ведь под атаку дронов попала местная нефтебаза.

Удар по нефтебазе в Ярцево подтвердил и глава района Роман Захаров. Он отметил, что атакован объект энергетически-топливного комплекса.

Неспокойно и в других регионах России, паникуют оккупационные мониторинговые каналы. Так громко было и в городе Орел и вблизи Ростова.

03:03, 31 декабря

В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы удара баллистическими ракетами, работают силы ПВО.

01:43, 31 декабря

Россияне давят на сразу 4 ключевых направления, там десятки боестолкновений, – Генштаб

Согласно последнему обновлению, на фронте по состоянию на вечер 30 декабря произошло 153 боевых столкновения. Горячей ситуация сохраняется на как минимум 4 ключевых участках боевых действий.

Речь идет о Покровском, Кураховском, Лиманском и Времовском направлениях, на каждом из них произошли десятки боестолкновений.

00:07, 31 декабря

В Крыму раздаются взрывы, под ударом Севастополь

В ночь на 31 декабря на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. По предварительной информации, есть прилет в районе Севастополя.

Согласно обнародованной информации, сначала взрывы услышали в Севастополе в районе поселка Кача. По словам очевидцев, самый мощный взрыв был в 00:45, от взрывной волны, как говорят местные, даже задрожали окна и сработали сигнализации автомобилей.

Также отмечается, что под удар могла попасть и Казачья бухта, которая расположена в 15 километрах от центра Севастополя. Там также было громко. Местные телеграмм-каналы предполагают, что в городе произошло попадание, однако никакого официального подтверждения пока нет.