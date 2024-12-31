Взрывы в Крыму, в Смоленской области горит нефтебаза: хронология 1042 дня войны
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1042 дня. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор захватнической армии.
О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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Утром 31 декабря на Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Силы ПВО работают по целям. Неспокойная ночь на 31 декабря для жителей Смоленской области. Они слушали взрывы, ведь под атаку дронов попала местная нефтебаза. Удар по нефтебазе в Ярцево подтвердил и глава района Роман Захаров. Он отметил, что атакован объект энергетически-топливного комплекса. Неспокойно и в других регионах России, паникуют оккупационные мониторинговые каналы. Так громко было и в городе Орел и вблизи Ростова. В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы удара баллистическими ракетами, работают силы ПВО. Согласно последнему обновлению, на фронте по состоянию на вечер 30 декабря произошло 153 боевых столкновения. Горячей ситуация сохраняется на как минимум 4 ключевых участках боевых действий. Речь идет о Покровском, Кураховском, Лиманском и Времовском направлениях, на каждом из них произошли десятки боестолкновений. В ночь на 31 декабря на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. По предварительной информации, есть прилет в районе Севастополя. Согласно обнародованной информации, сначала взрывы услышали в Севастополе в районе поселка Кача. По словам очевидцев, самый мощный взрыв был в 00:45, от взрывной волны, как говорят местные, даже задрожали окна и сработали сигнализации автомобилей. Также отмечается, что под удар могла попасть и Казачья бухта, которая расположена в 15 километрах от центра Севастополя. Там также было громко. Местные телеграмм-каналы предполагают, что в городе произошло попадание, однако никакого официального подтверждения пока нет.
В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА
Дроны атаковали Смоленскую область
Россияне давят на сразу 4 ключевых направления, там десятки боестолкновений, – Генштаб
В Крыму раздаются взрывы, под ударом Севастополь
Утром 31 декабря на Киевщине зафиксированы вражеские дроны. Силы ПВО работают по целям.
Неспокойная ночь на 31 декабря для жителей Смоленской области. Они слушали взрывы, ведь под атаку дронов попала местная нефтебаза.
Удар по нефтебазе в Ярцево подтвердил и глава района Роман Захаров. Он отметил, что атакован объект энергетически-топливного комплекса.
Неспокойно и в других регионах России, паникуют оккупационные мониторинговые каналы. Так громко было и в городе Орел и вблизи Ростова.
В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы удара баллистическими ракетами, работают силы ПВО.
Согласно последнему обновлению, на фронте по состоянию на вечер 30 декабря произошло 153 боевых столкновения. Горячей ситуация сохраняется на как минимум 4 ключевых участках боевых действий.
Речь идет о Покровском, Кураховском, Лиманском и Времовском направлениях, на каждом из них произошли десятки боестолкновений.
В ночь на 31 декабря на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. По предварительной информации, есть прилет в районе Севастополя.
Согласно обнародованной информации, сначала взрывы услышали в Севастополе в районе поселка Кача. По словам очевидцев, самый мощный взрыв был в 00:45, от взрывной волны, как говорят местные, даже задрожали окна и сработали сигнализации автомобилей.
Также отмечается, что под удар могла попасть и Казачья бухта, которая расположена в 15 километрах от центра Севастополя. Там также было громко. Местные телеграмм-каналы предполагают, что в городе произошло попадание, однако никакого официального подтверждения пока нет.