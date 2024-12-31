Взрывы в Крыму, в Смоленской области горит нефтебаза: хронология 1042 дня войны

00:07, 31 декабря

В ночь на 31 декабря на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. По предварительной информации, есть прилет в районе Севастополя.

Согласно обнародованной информации, сначала взрывы услышали в Севастополе в районе поселка Кача. По словам очевидцев, самый мощный взрыв был в 00:45, от взрывной волны, как говорят местные, даже задрожали окна и сработали сигнализации автомобилей.

Также отмечается, что под удар могла попасть и Казачья бухта, которая расположена в 15 километрах от центра Севастополя. Там также было громко. Местные телеграмм-каналы предполагают, что в городе произошло попадание, однако никакого официального подтверждения пока нет.