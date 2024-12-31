Про ситуацію на фронті, наслідки атак ворожих сил, головні події цієї доби – повідомляє 24 Канал.

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06:01, 31 грудня

У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА

Вранці 31 грудня на Київщині зафіксовано ворожі дрони. Сили ППО працюють по цілях.

04:59, 31 грудня

Дрони атакували Смоленську область

Неспокійна ніч проти 31 грудня для жителів Смоленської області. Вони слухали вибухи, адже під атаку дронів потрапила місцева нафтобаза.

Удар по нафтобазі у Ярцево підтвердив і голова району Роман Захаров. Він зазначив, що атакований об'єкт енергетично-паливного комплексу.

Неспокійно і у інших регіонах Росії, панікують окупаційні моніторингові канали. Так гучно було і в місті Орел та поблизу Ростова.

03:03, 31 грудня

У Києві пролунали вибухи на тлі загрози удару балістичними ракетами, працюють сили ППО.

01:43, 31 грудня

Росіяни тиснуть на відразу 4 ключових напрямки, там десятки боєзіткнень, – Генштаб

Згідно з останнім оновленням, на фронті станом на вечір 30 грудня відбулося 153 бойових зіткнення. Найгарячішою ситуація зберігається на щонайменше 4 ключових ділянках бойових дій.

Йдеться про Покровський, Курахівський, Лиманський та Времівський напрямки, на кожному з них відбулися десятки боєзіткнень.

00:07, 31 грудня

У Криму лунають вибухи, під ударом Севастополь

У ніч проти 31 грудня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. За попередньою інформацією, є приліт у районі Севастополя.

Згідно з оприлюдненою інформацією, спершу вибухи почули у Севастополі у районі селища Кача. За словами очевидців, найпотужніший вибух був о 00:45, від вибухової хвилі, як кажуть місцеві, навіть затремтіли вікна та спрацювали сигналізації автомобілів.

Також зазначається, що під удар могла потрапити й Козача бухта, яка розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя. Там також було гучно. Місцеві телеграм-канали припускають, що у місті сталося влучання, проте жодного офіційного підтвердження наразі немає.