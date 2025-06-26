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24 Канал Новости Украины Мощные взрывы в России, Зеленский встретился с президентом ПАСЕ: хронология 1219 дня войны
26 июня, 06:35
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Мощные взрывы в России, Зеленский встретился с президентом ПАСЕ: хронология 1219 дня войны

Юлия Мурина

В Украине 1219 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать как можно больше наших территорий и продолжают терроризировать гражданское население.

Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, главном за 26 июня сообщает 24 Канал.

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05:17, 26 июня

Враг продвинулся в Волчанске, ВСУ освободили село под Боровой: анализ ISW

Украинские защитники восстановили позиции в Зеленом Гае, что к востоку от Боровой, и, вероятно, освободили этот населенный пункт.

Силы обороны также продвинулись в направлении Великой Новоселки.

Российские захватчики имели определенные успехи в Волчанске, вблизи Покровска и Новопавловки.

02:57, 26 июня

Зеленский встретился с президентом ПАСЕ

Владимир Зеленский провел встречу с Теодоросом Русопулосом.

Президент пригласил главу ПАСЕ приехать в Украину.

02:35, 26 июня

От Таганрога до Москвы прогремели взрывы

В российских городах прогремела серия взрывов. Оккупанты жалуются на атаку дронов.

Громко, в частности, в Москве. "План "Ковер" объявили в аэропорту Внуково.

 