Мощные взрывы в России, Зеленский встретился с президентом ПАСЕ: хронология 1219 дня войны

В Украине 1219 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать как можно больше наших территорий и продолжают терроризировать гражданское население.

Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, главном за 26 июня сообщает 24 Канал.

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