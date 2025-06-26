Мощные взрывы в России, Зеленский встретился с президентом ПАСЕ: хронология 1219 дня войны
В Украине 1219 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать как можно больше наших территорий и продолжают терроризировать гражданское население.
Какая ситуация на фронте, в тылу и на международной арене, о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, главном за 26 июня сообщает 24 Канал.
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Украинские защитники восстановили позиции в Зеленом Гае, что к востоку от Боровой, и, вероятно, освободили этот населенный пункт. Силы обороны также продвинулись в направлении Великой Новоселки. Российские захватчики имели определенные успехи в Волчанске, вблизи Покровска и Новопавловки. Владимир Зеленский провел встречу с Теодоросом Русопулосом. Президент пригласил главу ПАСЕ приехать в Украину. В российских городах прогремела серия взрывов. Оккупанты жалуются на атаку дронов. Громко, в частности, в Москве. "План "Ковер" объявили в аэропорту Внуково.
Враг продвинулся в Волчанске, ВСУ освободили село под Боровой: анализ ISW
Зеленский встретился с президентом ПАСЕ
От Таганрога до Москвы прогремели взрывы
Украинские защитники восстановили позиции в Зеленом Гае, что к востоку от Боровой, и, вероятно, освободили этот населенный пункт.
Силы обороны также продвинулись в направлении Великой Новоселки.
Российские захватчики имели определенные успехи в Волчанске, вблизи Покровска и Новопавловки.
Владимир Зеленский провел встречу с Теодоросом Русопулосом.
Президент пригласил главу ПАСЕ приехать в Украину.
В российских городах прогремела серия взрывов. Оккупанты жалуются на атаку дронов.
Громко, в частности, в Москве. "План "Ковер" объявили в аэропорту Внуково.