Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головне за 26 червня повідомляє 24 Канал.
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Ворог просунувся у Вовчанську, ЗСУ звільнили село під Боровою: аналіз ISW
Українські захисники відновили позиції в Зеленому Гаї, що на схід від Борової, і, ймовірно, звільнили цей населений пункт.
Сили оборони також просунулися на напрямку Великої Новосілки.
Російські загарбники мали певні успіхи у Вовчанську, поблизу Покровська й Новопавлівки.
Зеленський зустрівся з президентом ПАРЄ
Володимир Зеленський провів зустріч із Теодоросом Русопулосом.
Президент запросив очільника ПАРЄ приїхати в Україну.
Від Таганрога до Москви прогриміли вибухи
У російських містах пролунала серія вибухів. Окупанти скаржаться на атаку дронів.
Гучно, зокрема, у Москві. "План "Килим" оголосили в аеропорту Внуково.