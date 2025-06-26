Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головне за 26 червня повідомляє 24 Канал.

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05:17, 26 червня

Ворог просунувся у Вовчанську, ЗСУ звільнили село під Боровою: аналіз ISW

Українські захисники відновили позиції в Зеленому Гаї, що на схід від Борової, і, ймовірно, звільнили цей населений пункт.

Сили оборони також просунулися на напрямку Великої Новосілки.

Російські загарбники мали певні успіхи у Вовчанську, поблизу Покровська й Новопавлівки.

02:57, 26 червня

Зеленський зустрівся з президентом ПАРЄ

Володимир Зеленський провів зустріч із Теодоросом Русопулосом.

Президент запросив очільника ПАРЄ приїхати в Україну.

02:35, 26 червня

Від Таганрога до Москви прогриміли вибухи

У російських містах пролунала серія вибухів. Окупанти скаржаться на атаку дронів.

Гучно, зокрема, у Москві. "План "Килим" оголосили в аеропорту Внуково.