Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головне за 26 червня повідомляє 24 Канал.

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05:17, 26 червня Ворог просунувся у Вовчанську, ЗСУ звільнили село під Боровою: аналіз ISW Українські захисники відновили позиції в Зеленому Гаї, що на схід від Борової, і, ймовірно, звільнили цей населений пункт. Сили оборони також просунулися на напрямку Великої Новосілки. Російські загарбники мали певні успіхи у Вовчанську, поблизу Покровська й Новопавлівки.

02:57, 26 червня Зеленський зустрівся з президентом ПАРЄ Володимир Зеленський провів зустріч із Теодоросом Русопулосом. Президент запросив очільника ПАРЄ приїхати в Україну.