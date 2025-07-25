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24 Канал Новости Украины Атака дронов по Украине, взрывы в России: хронология 1248 дня войны
25 июля, 06:26
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Атака дронов по Украине, взрывы в России: хронология 1248 дня войны

Ирина Чеботникова, Ирина Марцияш

Украина храбро противостоит полномасштабной агрессии России уже 1248 дней. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор оккупационной армии.

О ситуации на фронте, последствиях атак вражеских сил, главных событиях этих суток – сообщает 24 Канал.

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17:00, 25 июля

Зеленский назвал вызовы из-за российского вторжения:

  • чрезвычайная жестокость российских войск и чрезвычайное пренебрежение российского государства ко всем международным конвенциям, ко всей системе международного права, к правам человека, к нерушимости границ и целостности государств в Европе;
  • ядерный шантаж – впервые за многие десятилетия;
  • мир находится в нескольких шагах от политического хаоса в десятках государств, который может стать следствием продовольственного и инфляционного кризисов.
16:40, 25 июля

СМИ: один из российских БПЛА этим утром повредил здание Сумской ОВА.

16:20, 25 июля

Прощание с журналисткой Викторией Рощиной состоится в Киеве 8 августа.

16:00, 25 июля

Ситуация на фронте

  • В Силах обороны заявили, что россияне стремятся захватить Каменское, которое штурмовали несколько месяцев. Также враг отправил свою диверсионно-разведывательную группу в Степногорск.
  • Липцы под контролем Сил обороны, продвижений врага там нет, – ОТУ "Харьков".
15:50, 25 июля

После удара по консульскому отделу посольства Польши в Украине Сикорский звонил Келлогу.

Глава МИД Польши просил ПВО для Украины.

15:20, 25 июля

Эрдоган хочет встречи Трампа и Путина в Стамбуле

На этой неделе он позвонит обоим.

15:00, 25 июля

Россияне распространили фейковое видео об отступлении ВСУ на Сумщине

"Военного 71-й бригады ВСУ" создал ИИ.

14:30, 25 июля

25 июля россияне нанесли удары по Харькову, попав в медицинское учреждение в Индустриальном районе. Это туберкулезный диспансер, где находились 15 работников и 13 пациентов.

Пострадало 17 человек, среди них ребенок. Поскольку разрушения серьезные, работу заведения придется перенести в другое место.

14:10, 25 июля

Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина должна стать "точкой" в урегулировании войны в Украине.

13:51, 25 июля

По всей Украине раздается воздушная тревога. Причиной этому является взлет МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".

13:44, 25 июля

Последствия российского удара по Индустриальному району Харькова

Враг цинично среди белого дня ударил по Харькову.

13:14, 25 июля

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 5 ноября.

12:50, 25 июля

Украина хочет вернуть из плена политзаключенных и журналистов: списки готовятся, –Зеленский

Украина стремится освободить из российского плена наших гражданских граждан, политзаключенных и журналистов. Списки уже готовят, формат еще ищут.

12:39, 25 июля

Бомба в Харькове попала по туберкулезному диспансеру, в котором в момент попадания находились 13 пациентов и 15 человек персонала.

Поврежден третий этаж и крыша здания, ГСЧС работает на месте завалов, под которыми могут находиться люди, сообщил Общественному начальник полиции области Петр Токарь.

12:19, 25 июля

Россия ударила КАБом по Харькову

В 11:28 Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Харькову КАБом.


 

12:07, 25 июля

Верховная Рада рассмотрит законопроект Зеленского по САП и НАБУ 31 июля

Украинский парламент соберется для рассмотрения законопроекта президента Украины относительно НАБУ и САП уже на следующей неделе. Заседание состоится 31 июля.

11:57, 25 июля

В России поражены два важных завода

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что дроны сегодня ночью поразили 2 важных объекта военно-промышленного комплекса России.

Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае - производитель химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры. Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО.

Котовский пороховой завод в Тамбовской области – одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК России. Специализируется на производстве широкого спектра порохов - для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий.

"Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", – отметил Коваленко.

10:45, 25 июля

Киберспециалисты ГУР нанесли "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма: уничтожены все данные на "правительственных" серверах

В результате успешной спецоперации киберспециалисты Главного управления разведки получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма.

Как рассказал собеседник в ГУР, в течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией так называемого "Правительства Республики Крым". Отмечается, что среди документов есть данные с грифами "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.

После того, как было скопировано ценную информацию, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым.

10:30, 25 июля

Сколько систем Patriot имеет Украина и сколько может получить

По словам президента, Украина уже имеет 3 системы Patriot. Зеленский получил подтверждение из Германии на две системы, из Норвегии – на одну. Сейчас команда президента работает с нидерландскими партнерами.

В то же время Украина имеет запрос на 10 систем Patriot. Представители страны работают с партнерами, чтобы обеспечить такое количество. Также работают с вопросом ракет, определенное количество Украина уже имеет.

10:21, 25 июля

В ISW о намерениях Кремля

Россия готовится расширить военный административный аппарат для ускорения "мобилизации" призывников и резервистов. Кремль разрабатывает законопроекты и упрощает правовые механизмы, чтобы обеспечить массовые призывы и увеличить численность армии.

Аналитики предполагают, что подобные действия России будут иметь далеко идущие последствия для войны в Украине и возможного более широкого противостояния с НАТО.

09:54, 25 июля

В Донецке прогремели взрывы: атакована военная база оккупантов

Руководитель Центра Изучения оккупации сообщил о взрывах в Киевском районе временно оккупированного Донецка 25 июля. По его словам, произошло 8 попаданий по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре. Все удары попали в цель.

09:15, 25 июля

Сколько целей уничтожили силы ПВО во время ночной атаки

По данным Воздушных сил, в ночь на 25 июля противник атаковал 63-мя средствами воздушного нападения:

  • 2-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области,
  • 61-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

09:01, 25 июля

В Сумах россияне атаковали административное здание

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что утром враг снова наносил удар по областному центру Сумской области.

Повреждения получило административное здание. Также возникло возгорание,
– отметили чрезвычайники.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Также сотрудники ГСЧС провели обследование территории, которая подверглась вражескому удару.

07:31, 25 июля

Потери врага на 25 июля

  • Личного состава – около 1047250 (+980) человек,
  • танков – 11049 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23052 (+5);
  • артиллерийских систем – 30777 (+31);
  • РСЗВ – 1446 (+0);
  • средств ПВО – 1201 (+2);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 47834 (+196);
  • крылатых ракет – 3535 (+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – (+76);
  • специальной техники – 3935 (+0).
06:29, 25 июля

Неизвестные дроны парализовали работу сразу 8 аэропортов в России

По данным российских пропагандистов, полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

Над этими авиагаванями временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 27 рейсов.

Россияне также отметили, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.

05:42, 25 июля

Жители Тамбова заявляют об атаке БпЛА

В Котовске, что под Тамбовом" возник пожар на пороховом заводе под утро 25 июля. Местные заявляют о задымлении, возникшем вследствие атаки БпЛА.

Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников.

04:38, 25 июля

Дроны атакуют разные регионы России

Серия взрывов прогремела над Невинномысском Ставропольскому краю России в ночь на 25 июля. Перед этим в регионе объявили угрозу дронов. Также громко было в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае.

Между тем украинские мониторинговые ресурсы пишут, что под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате там возник пожар. Сейчас больше деталей о прилетах в Невинномысске нет.

02:40, 25 июля

В Днепре и Павлограде прогремели взрывы

О взрывах в Павлограде или районе в сети написали в 02:14. Уже через 20 минут также их слышали в областном центре. Повторные взрывы прогремели в Днепре около 02:42 и 02:45.

Заметим, что ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.

01:19, 25 июля

Россияне снова жалуются на взрывы в Таганроге и Новочеркасске

В ночь на 25 июля мощные взрывы прогремели в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области России.

В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук пролетающих беспилотников,.

00:04, 25 июля

В ночь на 25 июля в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели.

00:01, 25 июля

В ночь на 25 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.

 