Атака дронов по Украине, взрывы в России: хронология 1248 дня войны

Украина храбро противостоит полномасштабной агрессии России уже 1248 дней. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор оккупационной армии.

О ситуации на фронте, последствиях атак вражеских сил, главных событиях этих суток – сообщает 24 Канал.

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