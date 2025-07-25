Атака дронов по Украине, взрывы в России: хронология 1248 дня войны
Украина храбро противостоит полномасштабной агрессии России уже 1248 дней. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор оккупационной армии.
О ситуации на фронте, последствиях атак вражеских сил, главных событиях этих суток – сообщает 24 Канал.
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Зеленский назвал вызовы из-за российского вторжения: СМИ: один из российских БПЛА этим утром повредил здание Сумской ОВА. Прощание с журналисткой Викторией Рощиной состоится в Киеве 8 августа. После удара по консульскому отделу посольства Польши в Украине Сикорский звонил Келлогу. Глава МИД Польши просил ПВО для Украины. На этой неделе он позвонит обоим. "Военного 71-й бригады ВСУ" создал ИИ. 25 июля россияне нанесли удары по Харькову, попав в медицинское учреждение в Индустриальном районе. Это туберкулезный диспансер, где находились 15 работников и 13 пациентов. Пострадало 17 человек, среди них ребенок. Поскольку разрушения серьезные, работу заведения придется перенести в другое место. Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина должна стать "точкой" в урегулировании войны в Украине. По всей Украине раздается воздушная тревога. Причиной этому является взлет МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". Враг цинично среди белого дня ударил по Харькову. Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 5 ноября. Украина стремится освободить из российского плена наших гражданских граждан, политзаключенных и журналистов. Списки уже готовят, формат еще ищут. Бомба в Харькове попала по туберкулезному диспансеру, в котором в момент попадания находились 13 пациентов и 15 человек персонала. Поврежден третий этаж и крыша здания, ГСЧС работает на месте завалов, под которыми могут находиться люди, сообщил Общественному начальник полиции области Петр Токарь. В 11:28 Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Харькову КАБом. Украинский парламент соберется для рассмотрения законопроекта президента Украины относительно НАБУ и САП уже на следующей неделе. Заседание состоится 31 июля. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что дроны сегодня ночью поразили 2 важных объекта военно-промышленного комплекса России. "Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", – отметил Коваленко. В результате успешной спецоперации киберспециалисты Главного управления разведки получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма. Как рассказал собеседник в ГУР, в течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией так называемого "Правительства Республики Крым". Отмечается, что среди документов есть данные с грифами "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове. После того, как было скопировано ценную информацию, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым. По словам президента, Украина уже имеет 3 системы Patriot. Зеленский получил подтверждение из Германии на две системы, из Норвегии – на одну. Сейчас команда президента работает с нидерландскими партнерами. В то же время Украина имеет запрос на 10 систем Patriot. Представители страны работают с партнерами, чтобы обеспечить такое количество. Также работают с вопросом ракет, определенное количество Украина уже имеет. Россия готовится расширить военный административный аппарат для ускорения "мобилизации" призывников и резервистов. Кремль разрабатывает законопроекты и упрощает правовые механизмы, чтобы обеспечить массовые призывы и увеличить численность армии. Аналитики предполагают, что подобные действия России будут иметь далеко идущие последствия для войны в Украине и возможного более широкого противостояния с НАТО. Руководитель Центра Изучения оккупации сообщил о взрывах в Киевском районе временно оккупированного Донецка 25 июля. По его словам, произошло 8 попаданий по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре. Все удары попали в цель. По данным Воздушных сил, в ночь на 25 июля противник атаковал 63-мя средствами воздушного нападения: По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны. Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что утром враг снова наносил удар по областному центру Сумской области. Повреждения получило административное здание. Также возникло возгорание, Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Также сотрудники ГСЧС провели обследование территории, которая подверглась вражескому удару. По данным российских пропагандистов, полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Над этими авиагаванями временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 27 рейсов. Россияне также отметили, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов. В Котовске, что под Тамбовом" возник пожар на пороховом заводе под утро 25 июля. Местные заявляют о задымлении, возникшем вследствие атаки БпЛА. Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников. Серия взрывов прогремела над Невинномысском Ставропольскому краю России в ночь на 25 июля. Перед этим в регионе объявили угрозу дронов. Также громко было в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае. Между тем украинские мониторинговые ресурсы пишут, что под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате там возник пожар. Сейчас больше деталей о прилетах в Невинномысске нет. О взрывах в Павлограде или районе в сети написали в 02:14. Уже через 20 минут также их слышали в областном центре. Повторные взрывы прогремели в Днепре около 02:42 и 02:45. Заметим, что ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов. В ночь на 25 июля мощные взрывы прогремели в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области России. В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук пролетающих беспилотников,. В ночь на 25 июля в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели. В ночь на 25 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.
Ситуация на фронте
Эрдоган хочет встречи Трампа и Путина в Стамбуле
Россияне распространили фейковое видео об отступлении ВСУ на Сумщине
Последствия российского удара по Индустриальному району Харькова
Украина хочет вернуть из плена политзаключенных и журналистов: списки готовятся, –Зеленский
Россия ударила КАБом по Харькову
Верховная Рада рассмотрит законопроект Зеленского по САП и НАБУ 31 июля
В России поражены два важных завода
Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае - производитель химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры. Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО.
Котовский пороховой завод в Тамбовской области – одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК России. Специализируется на производстве широкого спектра порохов - для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий.
Киберспециалисты ГУР нанесли "цифровой" удар по оккупационным властям Крыма: уничтожены все данные на "правительственных" серверах
Сколько систем Patriot имеет Украина и сколько может получить
В ISW о намерениях Кремля
В Донецке прогремели взрывы: атакована военная база оккупантов
Сколько целей уничтожили силы ПВО во время ночной атаки
В Сумах россияне атаковали административное здание
– отметили чрезвычайники.
Потери врага на 25 июля
Неизвестные дроны парализовали работу сразу 8 аэропортов в России
Жители Тамбова заявляют об атаке БпЛА
Дроны атакуют разные регионы России
В Днепре и Павлограде прогремели взрывы
Россияне снова жалуются на взрывы в Таганроге и Новочеркасске
Зеленский назвал вызовы из-за российского вторжения:
СМИ: один из российских БПЛА этим утром повредил здание Сумской ОВА.
Прощание с журналисткой Викторией Рощиной состоится в Киеве 8 августа.
После удара по консульскому отделу посольства Польши в Украине Сикорский звонил Келлогу.
Глава МИД Польши просил ПВО для Украины.
На этой неделе он позвонит обоим.
"Военного 71-й бригады ВСУ" создал ИИ.
25 июля россияне нанесли удары по Харькову, попав в медицинское учреждение в Индустриальном районе. Это туберкулезный диспансер, где находились 15 работников и 13 пациентов.
Пострадало 17 человек, среди них ребенок. Поскольку разрушения серьезные, работу заведения придется перенести в другое место.
Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина должна стать "точкой" в урегулировании войны в Украине.
По всей Украине раздается воздушная тревога. Причиной этому является взлет МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".
Враг цинично среди белого дня ударил по Харькову.
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 5 ноября.
Украина стремится освободить из российского плена наших гражданских граждан, политзаключенных и журналистов. Списки уже готовят, формат еще ищут.
Бомба в Харькове попала по туберкулезному диспансеру, в котором в момент попадания находились 13 пациентов и 15 человек персонала.
Поврежден третий этаж и крыша здания, ГСЧС работает на месте завалов, под которыми могут находиться люди, сообщил Общественному начальник полиции области Петр Токарь.
В 11:28 Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Харькову КАБом.
Украинский парламент соберется для рассмотрения законопроекта президента Украины относительно НАБУ и САП уже на следующей неделе. Заседание состоится 31 июля.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что дроны сегодня ночью поразили 2 важных объекта военно-промышленного комплекса России.
"Фактически, без Котовска не стреляет ни "Град", ни "Смерч", – отметил Коваленко.
В результате успешной спецоперации киберспециалисты Главного управления разведки получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма.
Как рассказал собеседник в ГУР, в течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией так называемого "Правительства Республики Крым". Отмечается, что среди документов есть данные с грифами "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.
После того, как было скопировано ценную информацию, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым.
По словам президента, Украина уже имеет 3 системы Patriot. Зеленский получил подтверждение из Германии на две системы, из Норвегии – на одну. Сейчас команда президента работает с нидерландскими партнерами.
В то же время Украина имеет запрос на 10 систем Patriot. Представители страны работают с партнерами, чтобы обеспечить такое количество. Также работают с вопросом ракет, определенное количество Украина уже имеет.
Россия готовится расширить военный административный аппарат для ускорения "мобилизации" призывников и резервистов. Кремль разрабатывает законопроекты и упрощает правовые механизмы, чтобы обеспечить массовые призывы и увеличить численность армии.
Аналитики предполагают, что подобные действия России будут иметь далеко идущие последствия для войны в Украине и возможного более широкого противостояния с НАТО.
Руководитель Центра Изучения оккупации сообщил о взрывах в Киевском районе временно оккупированного Донецка 25 июля. По его словам, произошло 8 попаданий по месту базирования оккупантов и железнодорожной инфраструктуре. Все удары попали в цель.
По данным Воздушных сил, в ночь на 25 июля противник атаковал 63-мя средствами воздушного нападения:
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что утром враг снова наносил удар по областному центру Сумской области.
Повреждения получило административное здание. Также возникло возгорание,
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Также сотрудники ГСЧС провели обследование территории, которая подверглась вражескому удару.
По данным российских пропагандистов, полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.
Над этими авиагаванями временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 27 рейсов.
Россияне также отметили, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.
В Котовске, что под Тамбовом" возник пожар на пороховом заводе под утро 25 июля. Местные заявляют о задымлении, возникшем вследствие атаки БпЛА.
Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников.
Серия взрывов прогремела над Невинномысском Ставропольскому краю России в ночь на 25 июля. Перед этим в регионе объявили угрозу дронов. Также громко было в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае.
Между тем украинские мониторинговые ресурсы пишут, что под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате там возник пожар. Сейчас больше деталей о прилетах в Невинномысске нет.
О взрывах в Павлограде или районе в сети написали в 02:14. Уже через 20 минут также их слышали в областном центре. Повторные взрывы прогремели в Днепре около 02:42 и 02:45.
Заметим, что ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных дронов.
В ночь на 25 июля мощные взрывы прогремели в Таганроге и Новочеркасске Ростовской области России.
В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук пролетающих беспилотников,.
В ночь на 25 июля в Кременчуге Полтавской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели.
В ночь на 25 июля оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.