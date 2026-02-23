У украинцев выбора уже нет: мы или погибнем, или выживем, – Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что украинцы должны продолжать бороться против агрессора. Экс-главнокомандующий ВСУ также предостерег мир от возможной войны с Россией.

Об этом Валерий Залужный написал в своем телеграм-канале.

К теме Залужный ответил, будет ли участвовать в следующих выборах

Что сказал Залужный о войне и борьбе украинцев?

Украинский посол в Великобритании отметил, что, пытаясь удовлетворить аппетиты очередного агрессора, мир стоит на пороге еще одной войны, которая совсем неизвестно как закончится.

Поэтому есть выбор: стать "Мюнхенскими предателями" XXI века и принять все страдания войны, или останови войну так, чтобы избежать другой,

– написал Залужный.

Справочно! Валерий Залужный сделал аллюзию на Мюнхенское соглашение 1938 года, которое, по сути, стало своеобразным способом умиротворить Адольфа Гитлера от захватнических аппетитов в Европе путем отдачи Третьему Рейху части Чехословакии – Судетской области. Однако это соглашение только усилило аппетиты Гитлера, что вылилось во Вторую мировую войну.

Экс-главнокомандующий ВСУ заметил, что союзникам пока отправлять своих солдат на войну все еще не нужно.

"Пока достаточно хотя бы нашим друзьям проявить волю и показать свое отношение к тому, что вчерашние убийцы украинских детей будут участвовать в Паралимпийских играх. Кстати, каждая катастрофа начиналась после таких Олимпиад, где вроде бы спорт был вне политики", – написал Залужный.

Он также обратился и к украинцам, отметил, что у наших граждан выбора уже нет.

Мы или погибнем, или выживем. Формула выживания проста: продолжать бороться, укреплять экономику и сохранять единство,

– подчеркнул Валерий Залужный.

Залужный дал громкое интервью о войне и коммуникации с Зеленским