Запад видит путь к окончанию войны в Украине, однако не хватает плана, – WSJ

Западные лидеры начинают иметь более четкое видение того, как, по их мнению, должна закончиться война в Украине. Им не хватает только плана, как это сделать.

В Вашингтоне и европейских столицах надеются, что этой весной контрнаступление Сил обороны, усиленное западными танками и другим новым вооружением, сломает российский контроль над украинской территорией.

Интересно Решение Путина по ядерному оружию в Беларуси еще больше усиливает напряженность, – МИД Польши

Партнеры Украины продолжают ее поддерживать

Теоретически, успешное контрнаступление даст украинским войскам такое преимущество на поле боя, что президент России Владимир Путин будет вынужден пойти на мирные переговоры, где Кремль уступит по крайней мере территорию, которую россияне оккупировали после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Тогда, по мнению The Wall Street Journal, Украина сможет свободно связать свое будущее с Западом, а проигравший и ослабленный Путин может столкнуться с гневом собственного народа.

Однако мало кто из официальных лиц уверен, что война и мир будут разворачиваться так гладко. Есть мало признаков того, что у западных союзников Украины есть серьезный план, как помочь сформировать эти события.

Многие сторонники Украины сосредоточены на краткосрочных приоритетах, в частности, отчаянной борьбе за то, чтобы:

найти достаточно боеприпасов для Киева,

сдержать оккупантов на Востоке,

подготовиться к молниеносному контрнаступлению.

В издании отмечают, что гораздо более вероятна война на истощение, которая будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не потерпит поражение или не будет истощена настолько, что объявит об остановке, не осознавая своих конечных целей. Такой результат, по признанию многих дипломатов, будет измеряться годами, а не месяцами.

Однако даже в этом случае нет четкого консенсуса по поводу того, что делать с Путиным в случае победы Украины. Существует широкое согласие относительно того, что Украина должна получить средства для сдерживания будущего российского вторжения либо в рамках НАТО, либо в рамках какого-либо пакта с Альянсом.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон и некоторые союзники заявили, что они опасаются унижения России и хотят, чтобы Запад предложил Украине гарантии безопасности, с которыми Кремль сможет жить. А другие хотят видеть постоянную деградацию российской армии.

Стоит прочесть Россия хочет разместить ядерку в Беларуси: ЕС готов ответить

Путин считает, что время работает в его пользу

Макрон был наиболее откровенным в своем стремлении к скорейшему урегулированию. Отвергая разговоры о смене режима в Москве и открыто сомневаясь в способности Украины добиться полной победы на поле боя, он призвал Киев начать переговоры с Кремлем в этом году.

Другие же чиновники указывают на одно серьезное препятствие. По словам западных дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор вовлечены в экзистенциальную борьбу за будущее своих стран. Каждый из них по-прежнему считает, что может победить. Пока ни одна из сторон не выразила никакого интереса к рассмотрению вопроса о мире, и мало кто видит, что это скоро изменится. Путин считает, что он может переждать решительность Запада.

Путин, скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу. И что продолжение войны, в том числе с потенциальными паузами в боевых действиях, может быть его лучшим путем для окончательного обеспечения стратегических интересов России в Украине, даже если на это пойдут годы,

– отметила директор национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате в начале марта.

Перспектива возможной смены администрации США в 2024 году также может ободрить Путина. Мол, президент-республиканец будет оказывать меньшую поддержку Киеву.

Между тем, санкции Европы и США подтачивают экономический фундамент России. Путин пока не столкнулся со столь негативной реакцией внутри страны, которая могла бы заставить его пересмотреть свою цель объединить Украину в "Великую Россию". По данным The Wall Street Journal, российская экономика не потерпела краха, как многие прогнозировали, частично благодаря поддержке Китая и продолжению закупок нефти Индией и другими странами.