Все дальнобойные способности – 1000 километров и более – были созданы в Украине, – Зеленский

Зеленский заявил, что Украина практически не получила дальнобойных ракет от союзников. Все дальнобойные способности на 1000 километров и более произведены в Украине.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Independent.

Смотрите также Украина может предоставить партнерам дроны-перехватчики в обмен на ракеты к ПВО Patriot, – Зеленский

Какие ракеты Украина получала от партнеров?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает ракеты Storm Shadow от Великобритании и SCALP от Франции.

Ранее Киев также получил ограниченное количество ракет ATACMS от США.

Но это все. Мы не получали ничего другого от других стран, что имеет дальность более 200 или 250 километров. Никогда. Все эти дальнобойные способности – 500 – 1000 километров и более – были созданы в Украине,

– заявил Зеленский.

Украинская ракета "Фламинго" могла побить рекорд боевой дальности применения крылатой ракеты