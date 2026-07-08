Зеленский назвал причину полномасштабного вторжения России в 2022 году

Украина вступила в период независимого от России существования фактически разоруженной. Именно этим и воспользовался коварный сосед.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

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Почему Россия напала на Украину в 2022 году?

Президент напомнил, что когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в 2022 году, у Украины не было средств для перехвата большого количества баллистических ракет. Все потому, что советские программы противоракетной обороны остались под контролем Москвы.

По словам Зеленского, страна не была к этому готова.

Глава государства также связал эту стратегическую уязвимость с решением Киева в 1990-х годах отказаться от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада и России.

Без ядерного оружия ты больше не принадлежишь к клубу, на который другие боятся напасть. Вместо этого ты становишься частью клуба, на который можно напасть,

– пояснил президент.

Сегодня Украина уже способна наносить мощные воздушные удары по России в ответ.

По мнению Зеленского, это свидетельствует о том, что война меняется и после более чем четырех лет изнурительных боев перешла в "новую фазу". Несмотря на ожесточенные бои, линия фронта меняется лишь незначительно.

Президент отметил, что украинские военные ценой больших жертв остановили российское наступление на суше. А поскольку фронт в основном остается стабильным, а Россия не может свободно действовать на море, основным полем борьбы становится воздух.

Напомним, что 6 июля враг выпустил по Киеву более двух десятков баллистических ракет. Ни одну из них не удалось перехватить из-за нехватки ракет для систем Patriot.